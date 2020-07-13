شكرا لقرائتكم خبر عن "الحامل الصامت": لماذا تكون بعض ناقلات الفيروسات التاجية عديمة الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت دراسة أجراها علماء صينيون أن حوالي 20 % من حالات الإصابة بالفيروس التاجي لا تظهر عليها أعراض، ويشعر بعض الباحثين بالقلق من أن "هؤلاء الناشرين الصامتين" يزرعون بذور تفشي المرض حول العالم.

في حالة واحدة، كان مريض في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين إيجابيا طوال فترة بقائه في المستشفى لمدة 45 يوما دون أي علامة على المرض، ومن غير المعروف لماذا لا يظهر بعض الأشخاص أعراضًا ولكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذه الحالات لا يجب أن تكون مصدر قلق كبير.



الناقل الصامت لكرونا

في ورقة لم يراجعها الأقران نُشرت في منصة bioRxiv.org ، وجد الباحثون بقيادة البروفيسور لي لانجوان من مختبر الدولة الرئيسي لتشخيص وعلاج الأمراض المعدية في جامعة تشجيانج بالصين، أن الخلية المصابة بالفيروس يمكن أن تطلق عدد كبير من الجسيمات غير المعروفة.

وتحتوي الجسيمات على جينات فيروسات تاجية غير مكتملة ولا يتم تغليفها في أغشية واقية، وبدا بعضها أصغر من الفيروسات العادية وكان الكثير منها غير منتظم الشكل.

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية "scmp"" كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها العلماء مثل هذا الجسيم بالقرب من خلية مصابة بالفيروس التاجي ، ولم يكن من الواضح ما هي، هل كانت نسخ غير دقيقة يصنعها الفيروس أثناء تكراره، أو جسيمات متداخلة معيبة.

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واقترح بعض الباحثين أن حاملات خالية من الأعراض يمكن أن تكون السبب الأولي لارتفاع عدد الحالات في بعض البلدان ولكن لم يكن هناك أي دليل حتى الآن على التكاثر الفيروسي من هذه الحالات.

ودفعت مثل هذه المخاوف منظمة الصحة العالمية إلى سحب بيان في أبريل، مفاده أنه من غير المرجح أن ينشر المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس.

وجد الباحثون أيضًا أدلة على أن السلالة الفيروسية السائدة المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة كانت أكثر عدوى من تلك الموجودة في الصين، لأنها تحتوي على المزيد من البروتينات المرتفعة.

وقال لي ، الذي اقترح إغلاق مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر يناير ، إنه في المتوسط ​​، يحتوي كل فيروس تاجي على غلافه 26 من البروتينات المرتفعة ، التي ترتبط بالخلايا البشرية، وهذا هو حوالي عشر العدد على فيروسات الإنفلونزا ولكن تقريبًا نفس فيروس نقص المناعة البشرية ، وهو مُمْرِض شديد العدوى.