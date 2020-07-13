أطعمة شائعة تخفي بداخلها حشرات على رأسها الشُوكُولاَتَةُ والقهوة

أحيانا ما يجد الكثيرون أجزاء من الحشرات في بعض الأطعمة والمشروبات، ووفقا لشركات مكافحة الحشرات الأمريكية، يتم استهلاك نحو 140000 جزء من الحشرات كل عام، وفي هذا الصددج أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن وجود كمية معينة من الحشرات في الأطعمة يعد أمرا طبيعيا، بحسب دراسة نشرها موقع جامعة مينسوتا الأمريكية، وفيما يخص أكثر الأطعمة التي قد تحتوي على أجزاء من الحشرات، فهي كالتالي..

الشوكولاتة

قد تحتوي سرا على حوالي 70 جزءا من الحشرات، وتعد أجزاء الصراصير واحدة من أكثر قطع الحشرات شيوعا في الشوكولاتة.

حبوب البن

نحو نسبة 10% من حبوب القهوة موبوءة بالحشرات، وقد يصل مقدار الحشرات الذي قد تشربه سنويا في فنجان القهوة إلى 120 قطعة.

عصائر الفاكهة

زجاجة من العصير المعبأ قد تحتوي على 5 من بيوض الذباب في كل 250 مل.

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زبدة الفول السوداني

قد تحتوي زبدة الفول السوداني الغنية بالبروتين على 30 جزء من الحشرات لكل 100 غرام، وشملت القائمة أطعمة أخرى مثل الدقيق والفشار والمكسرات والفاكهة المجففة ولبن البودرة والشاي.

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