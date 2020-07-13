‏وزير الخارجية الألماني: لا أحد يقبل أن تتحول ليبيا إلى غنيمة لتركيا المزيد

انتقدت السلطات الألمانية النهج التركي في تعامله مع القضايا الإقليمية، مؤكدة أن لا أحد يقبل أن تتحول ليبيا إلى غنيمة لأنقرة.



وقال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، في تصريحات صحفية، الإثنين: إن سلوك تركيا على الصعيد الإقليمي غير مقبول".

وأضاف: لا أحد يقبل أن تتحول ليبيا إلى غنيمة لتركيا، مشددا على أنه لا مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى سوريا ثانية.

وأكد وزير الخارجية الألماني، الأربعاء الماضي، أنها ستفرض عقوبات مباشرة على أي دولة تخالف قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

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وقال ماس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إن التدخل الخارجي لا يزال السبب الرئيسي لتفاقم الصراع في ليبيا ويجب أن يتوقف فورًا.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أنها تعد امتداد لمسار "مؤتمر برلين".

ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.

وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قال في تصريح لـ"الخليج 365" إن "الوجود العسكري التركي في ليبيا هو احتلال وستتم مقاومته بكل السبل الممكنة".

وأكد أن الوجود التركي في ليبيا يعد احتلالا واستعمار يجب مواجهته من قبل القوات المسلحة والسلطات الشرعية في ليبيا والتابعة لمجلس النواب الليبي المعترف به دوليا.