شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدول تعيد فرض الحجر الجزئي بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يوليه 2020

لمواجهة قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قررت السلطات في عدة دول إعادة فرض تدابير عزل غالبيتها على مستوى محلي، وهي:



إسبانيا

أمرت السلطات في منطقة كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا "الأحد" بإعادة فرض العزل على سكان المنطقة الواقعة في محيط مدينة ليريدا. لكن محكمة المدينة علقت هذا القرار الاثنين. وسبق أن عزلت هذه المنطقة التي يناهز عدد سكانها 200 ألف نسمة السبت عن بقية منطقة كاتالونيا.

البرتغال

بدأ منذ 1 يوليو عزل جديد لأسبوعين على الأقل يشمل نحو 20 حياً سكنياً في منطقة لشبونة يقيم فيها نحو 700 ألف نسمة.

بريطانيا

أعلنت السلطات في 29 يونيو تشديداً لتدابير العزل في ليستر، لا يزال سارياً، ويشمل خصوصاً إغلاق المتاجر غير الضرورية.

الفيليبين

بعد ستة أسابيع من نهاية العزل، أكد مسؤول أن نحو 250 ألف شخص من سكان أحد أحياء مانيلا سيخضعون من جديد للإغلاق لأسبوعين خلال الأيام المقبلة.

أذربيجان

بدأ عزل صارم من جديد في البلاد في 22 يونيو على أن ينتهي في الأول من أغسطس.

أوزبكستان

بدأ فرض العزل من جديد في 10 يوليو. وستبقى المطاعم والأندية الرياضية والمسابح والمتاجر التي لا تبيع الغذاء مغلقة حتى الأول من أغسطس.

الأرجنتين

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بدأ تشديد تدابير العزل في بوينوس ايرس وضواحيها منذ 1 يوليو وحتى 17 منه.

كولومبيا

تشدد بوغوتا، بؤرة الوباء الرئيسية في كولومبيا، تدابير العزل اعتباراً من الاثنين، مع فرض "حجر صارم" بحسب المناطق. وبموجب هذا التدبير، يبقى 2,5 مليون شخص في بيوتهم تباعاً وعلى مراحل.

غويانا

بدأ منذ يونيو فرض تدابير عزل على بعض الأحياء والبلدات في هذه المنطقة الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ، فضلاً عن حظر تجول لا يزال ساريا.

الجزائر

أمرت السلطات في 9 يوليو بإعادة عزل بلديتين في منطقة القالة الحدودية مع تونس، و10 بلدات في ولاية تيبازة (شمال) وعلى كافة مدن وبلدات ولاية ورقلة (جنوب). يأتي هذا بعد يومين من فرض تدابير مماثلة على 18 بلدة في ولاية سطيف (شرق).

المغرب

أعيد فرض العزل على مدينة طنجة (شمال) التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة اعتباراً من الاثنين.

مدغشقر

بعد شهرين من رفعه، فرض العزل من جديد على عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو. ومنعت حركة السير في منطقة أنالامانغا حيث تقع العاصمة، حتى 20 يوليو. ويسمح لشخص واحد من كل أسرة الخروج من الساعة 06,00 صباحاً حتى 12,00، مقابل 17,00 سابقاً.

جنوب إفريقيا

دخل حظر تجول جديد حيز التنفيذ الاثنين في البلاد من الساعة 21,00 حتى الساعة 04,00.

فلسطين

مددت السلطة الفلسطينية الأحد الإغلاق في الضفة الغربية المحتلة والذي فرض في 3 يوليو، وأعادت فرض حظر تجول.

أستراليا

يخضع خمسة ملايين شخص منذ الخميس من جديد للحجر لستة أسابيع في مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا. وأغلقت ولاية فيكتوريا حيث تقع ملبورن منذ الأربعاء حدودها بهدف حماية بقية مناطق أستراليا من العدوى.