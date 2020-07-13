اختيار الملابس يكشف عن إصابة السيدات بالاكتئاب دون معرفتهن

نكشف لك اليوم كيف تدل الملابس على اصابة المرأة بالاكتئاب فهذه الحالة النفسية التي قد تتسلل الى النفوس تظهر من خلال اشارات لا نتوقعها ومن منها ما نرتديه. ولكن ما

هي الخرافات العشر المنتشرة عن الاكتئاب؟

فأحيانًا نعاني من الاكتئاب من دون أن نكتشف أو أن نعترف ولكن تصرفاتنا اليومية الصغيرة تكشف الأمر ومنها ملابسنا اليومية.

ترتديها نفسها

إنّ المرأة المكتئبة تتعلّق بالملابس نفسها ولا تغيّرها، ترتديها نفسها فهي لا تبحث عن لفت نظر أحد ولا تشتهي صيحات جديدة ولا تفكّر في الأناقة أو في التعبير عن نفسها من خلال الموضة.

داكنة

من دون أن تدري، ترتدي الألوان الداكنة، فهي تنزعج من الألوان الفرحة والتي تلفت النظر وتضعها تحت الضوء، فتختار الغوامق من الأسود والرمادي والكحلي، لأنها الأقرب الى حالتها النفسية الداخلية.

واسعة

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الاكتئاب يجعل غير صبورة وتنزعج من كلّ شيء معنوي أو مادي، فالملابس الضيقة تزعجها لزنها تضغط عليها وهي أصلًا تعاني من الضغوطات النفسية ولا يمكنها احتمال ما يلتصق بها من الملابس.

غير منسّقة

لأنها لا تفكّر في الأناقة ولا في الترتيب، ولا تأخذ وقتها أمام مرآتها، ومنشغلة كثيرًا في ما يدور في داخلها فقط وكأنّها تعيش مجبرة، فلن تنسّق ملابسها الى درجة أنها لو كانت في استقرارها النفسي لما ارتدتها نفسها.

لا تنتبه للتفاصيل

من التفاصيل الأخرى في الملابس، التي تكشف اكتئاب المرأة هي أنها لا تنتبه لتفاصيلها فممكن أن ترتدي ملابس متّسخة قليلًا، غير مكوية، أو فيها خيط مسحوب، فهي في حالة من الضياع والتخبّط الداخلي، مكتئبة

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