شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس زيكا لطفل ولد بالعدوى فى أيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأطباء بمستشفى الولادة في دبلن فى ايرلندا عن تسجيل أول حالة موثقة لطفل ولد بعدوى فيروس زيكا الخلقي، في عام 2016 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) حالة طوارئ صحية عامة بسبب مخاوف من مضاعفات عصبية خطيرة بعد ولادة أطفال مصابين بفيروس زيكا الخلقي.

وحسب ما ذكره موقع mirror ينجم مرض فيروس زيكا عن فيروس ينتقل بشكل أساسي عن طريق بعوض ، الذي يعض خلال النهار، ولا تظهر أعراض على معظم المصابين، يختلف التأثير الصحي للإصابة بمرض الفيروس اختلافًا كبيرًا من العدوى بدون أعراض إلى الإعاقة العصبية والموت.

ويقول خبير في منظمة الصحة العالمية إن أيرلندا تواجه "تهديداً مستمراً" للفيروس التاجي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف

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في حالة هذا الطفل الأول المولود بفيروس زيكا ، ذكرالأطباء ف أن الطفل أصيب بالصرع والشلل الدماغي الرباعي وضعف البصر وأظهر تأخرًا حادًا في النمو.

يذكرمؤلفو الورقة المعنونة "القيود التشخيصية في فيروس زيكا الخلقي" أن الطفل "تتطلب رعاية فريق رعاية صحية متعددة التخصصات، وكشفت الصحيفة أن والدة الرضيع كانت تسافر في موطنها البرازيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل حيث عانت المرأة من الحمى وألم عضلي.

تم الكشف عن فيروس زيكا في دم الأم في 11 أسبوعًا من حملها ولكن لم يعد يكتشف في 31 أسبوعًا من الحمل، عند الولادة ، تم تشخيص إصابة الطفل بصغر الرأس الشديد ، حيث يكون الرأس أصغر من المعتاد ، ولكن الفحص كان طبيعيًا.