شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو مرض كرون وما أعراض الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون هو حالة مزمنة أو طويلة الأمد تسبب التهاب الجهاز الهضمي وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية يمكن أن يكون مرض كرون مؤلمًا وموهنًا وأحيانًا يهدد الحياة ويصيب مرض كرون ، الذي يُعرف أيضًا بالتهاب اللفائفي أو التهاب الأمعاء ، أي جزء من الأمعاء ، من الفم وصولاً إلى فتحة الشرج ومع ذلك ، في معظم الحالات ، يتأثر الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة الدقاق وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday الطبي.

س: ما هي أعراض الإصابة بمرض كرون؟

ج: عادة ما يتم الشعور بالألم في الجانب الأيمن السفلي من البطن ، ولكن يمكن أن يؤثر على العديد من مناطق الأمعاء تختلف أعراض مرض كرون اعتمادًا على الجزء المصاب من القناة الهضمية تشمل الأعراض غالبًا ما يلي:

الألم: يختلف مستوى الألم بين الأفراد ويعتمد على مكان الالتهاب في الأمعاء. الأكثر شيوعًا هو الشعور بالألم في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

القرحة في الأمعاء: القرحة هي مناطق خام في الأمعاء وقد تنزف، إذا كان ينزف ، فقد يلاحظ المريض وجود دم في برازه.

تقرحات الفم: وهى ضمن الأعراض الشائعة.

الإسهال: يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد. في بعض الأحيان قد يكون هناك مخاط أو دم أو صديد. قد يشعر المريض بالحاجة للذهاب ولكن لا يجد شيئًا يخرج.

التعب: غالبًا ما يشعر الأفراد بالتعب الشديد. الحمى ممكنة أيضًا أثناء التعب.

تغير الشهية: قد يكون هناك وقت تكون فيه الشهية منخفضة جدًا.

فقدان الوزن: يمكن أن ينتج عن فقدان الشهية.

فقر الدم: فقدان الدم يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم.

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نزيف المستقيم والشقوق الشرجية: يتشقق جلد فتحة الشرج ، مما يؤدي إلى الألم والنزيف.

س: ما هي المضاعفات الأخرى التي تحدث نتيجة الاصابه بمرض كرون؟

ج: التهاب المفاصل، التهاب العين، طفح جلدي والتهاب، التهاب الكبد أو القناة الصفراوية، تأخر النمو أو التطور الجنسي لدى الأطفال، التهاب القولون التقرحي مقابل مرض كرون، في حين أن التهاب القولون التقرحي يسبب التهابًا وتقرحات في الطبقة العليا من بطانة الأمعاء الغليظة، فقد تكون جميع طبقات الأمعاء ملتهبة وقروحًا في مرض كرون.

كما يحدث الالتهاب في مرض كرون في أي مكان على طول الأمعاء في التهاب القولون التقرحي ، يظهر فقط في الأمعاء الغليظة القولون والمستقيم.

يمكن أن يكون لأمعاء مريض داء كرون أقسام صحية طبيعية بين الأجزاء المريضة ، بينما في التهاب القولون التقرحي ، يظهر الضرر في نمط مستمر.

س: ما هي الأطعمة التي تزيد من أعراض الإصابة بمرض كرون؟

ج: الحبوب الضخمة، منتجات الألبان، الطعام الحار، الكحول، فبعض الناس لا يشعرون برغبة في الأكل في الحالات الشديدة ، قد يحتاجون إلى التغذية عن طريق الوريد لفترة قصيرة.

س: هل يوجد علاج لمرض كرون؟

ج: لا يوجد علاج لمرض كرون ، ولكن بعض العلاجات يمكن أن تساعد عن طريق تقليل عدد المرات التي يعاني فيها المريض من التكرار.

س: ما هي طرق السيطرة على أعراض مرض كرون؟

ج: يعتمد علاج مرض كرون على شدة المرض، وقد يعاني بعض الأشخاص من فترات طويلة ، حتى سنوات ، دون أي أعراض.

س: ما هي الأدوية المستخدمة في علاج مرضى كرون؟

الأدوية المضادة للالتهابات تساعد على التحكم في الالتهاب، بالإضافة الى الكورتيزون أو الستيرويدات، كما أن المضادات الحيوية مثل الأمبيسلين تستخدم في علاج البكتيريا التي تصيب الجسم نتيجة لعدوى كرون.

مضادات الإسهال والبدائل السائلة يمكن تناولها عندما يهدأ الالتهاب.