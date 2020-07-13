فوائد الجزر على صحتك ومناعتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الجزر واحد من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحميه من الاصابة بالامراض والفيروسات المختلفة، وحسب ما ذكره موقع tasteofhome فأن للجزر فوائد عديدة وهى:

فوائد الجزر على صحة الجسم

1:يحتوى الجزر على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

2:له دور فعال فى تعزيز صحة المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى، لذلك ينصح بتناوله دائما وخصوصا للاطفال .

3:يحتوى الجزر على كمية عالية من الخصائص التى تعمل على تقوية النظر والحفاظ على صحة الرؤية والعيون.

4: -يحتوى الجزر على العديد من المركبات، مثل الميريستيسين، الأبيول، والفورانوكومارين، المعروفة بأن لها تأثير مضاد للأكسدة وكذلك مضاد للالتهابات.

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5:يطرد السموم والجراثيم فى الجسم ن وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الصحية الهامة لصحة الجسمة.

6:يحتوى الجزر على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة .

7:يعتبر الجزر من أفضل أنواع الخضروات التى تساعد فى تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

8:ينص باعطاء الجزر للاطفال دائما ليساعدهم على النمو الصحى وبناء العضلات القوية وتعزيزها.

9:يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحميه من الامراض والمشاكل التى يتعرض لها.