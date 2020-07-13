شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات سيئة تؤدى إلى تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يقتصر العناية بالشعر على استخدام المنتجات الصحيحة واتباع ممارسات الحمية الغذائية ونمط الحياة المناسبة فحسب ، بل يتعلق أيضًا بأفعالك. في بعض الأحيان ، تكون عاداتنا هي تلك التي تتلف شعرك سرًا، وإليك 5 أشياء تساهم دون قصد في تساقط الشعر.



كيفية التحكم في تساقط الشعر كيفية التحكم في تساقط الشعر

يمكن أن تساعدك الخطوات التالية وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" في الحصول على شعر مثالى :



1. لمس الشعر بشكل متكررلدى العديد من النساء عادة تمرير أصابعهن من خلال الشعر بين الحين والآخر. هذا عامل غير متوقع لتساقط الشعر، ويؤدي لمس الشعر إلى حدوث احتكاك وقد يؤدي إلى كسر الشعر أو إضعافه من الجذور، فإذا كان لديك هذه العادة أيضًا وتلاحظ تساقط الشعر ، فأنت الآن تعرف السبب.



2. تصفيف وتمشيط الشعر الرطب 2. تصفيف وتمشيط الشعر الرطب الشعر الرطب ضعيف وضعيف وأقل مرونة، على عكس الحالة الجافة ، فيجب تجفيفها أولاً قبل تمشيطه، وينصح الخبراء بإبقاء الشعر مفتوحًا حتى يجف. Advertisements



3. أنت تستخدم فرشاة شعر غير مناسبةتظهر الحقائق أن بعض الناس فقط يستخدمون فرش الشعر المناسبة ومعظمهم لا يعرفون حتى أن هناك فراشي مختلفة لشعر مختلف، للشعر الناعم ، استخدمي فرشاة شعر ذات شعيرات مسامية تساعد على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز الجذور لزيادة قوة الشعر. 3. أنت تستخدم فرشاة شعر غير مناسبةتظهر الحقائق أن بعض الناس فقط يستخدمون فرش الشعر المناسبة ومعظمهم لا يعرفون حتى أن هناك فراشي مختلفة لشعر مختلف، للشعر الناعم ، استخدمي فرشاة شعر ذات شعيرات مسامية تساعد على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز الجذور لزيادة قوة الشعر.





5. الاستخدام الخاطئ لأدوات تصفيف الحرارةإذا كنت شخصًا يحب تصفيف الشعر باستخدام أدوات التسخين ، فاحذر إذا كنت تفعل ذلك بشكل صحيح، مجرد شراء مكواة أو مجفف شعر باهظ الثمن. 5. الاستخدام الخاطئ لأدوات تصفيف الحرارةإذا كنت شخصًا يحب تصفيف الشعر باستخدام أدوات التسخين ، فاحذر إذا كنت تفعل ذلك بشكل صحيح، مجرد شراء مكواة أو مجفف شعر باهظ الثمن.

4. غسل الشعر بالماء الساخنحتى لو كانت درجة الحرارة شديدة البرودة ، لا يجب غسل الشعر بالماء الساخن، في حين أن الماء الفاتر أو الدافئ يمكن تحمله ، فإن غسل الشعر بالماء الساخن مدمر، ويجعل البشرة حساسة ويعرضها لعناصر معادية، إذا كنت تحب غسل الشعر بالماء الساخن ، ففضل الماء البارد للشطف النهائي، وسيؤدي ذلك إلى إغلاق البشرة لتجنب الكسر والتلف.