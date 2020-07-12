شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الممكن استخدام حمامات المطاعم أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار جائحة كورونا يحرص الكثيرون على اتباع طرق الوقاية والاهتمام بغسل اليدين والتعقيم المستمر مع الحرص على ارتداء الكمامة خارج المنزل، وبعد فك الحظر والأماكن المختلفة مثل المطاعم والكافيهات هل من الممكن استخدام المرحاض الخاص بالمطاعم أم أنها تشكل خطورة وتزيد من نقل العدوى؟

وحسب ما ذكره موقع eater فمن الممكن استخدام الحمامات فى المطاعم ولكن قد تحتاج إلى تعديل بعض السلوكيات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يقول الخبراء: "فلا يجب على العملاء أن يتجمعوا حمامات أو أجزاء أخرى من المطعم دون مسافة ستة أقدام بين بعضهم البعض".

ومن الناحية المثالية، يرتدى العملاء أيضًا أقنعة الوجه في هذه المناطق المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار النصيحة بعدم ارتداء الأقنعة باستمرار وإزالتها أثناء وجودك في المطعم، فمن الأفضل قصر فترات الراحة في الحمام على بداية الوجبة ، قبل إزالة القناع ، أو بعد الوجبة ، عندما تضع قناعك مرة أخرى.

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وتظل نظافة اليدين أمرًا ضروريًا أيضا، حيث تم العثور على الفيروس في براز بعض الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19، على الرغم من أن الدراسات لم تؤكد بعد ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال التعرض للمواد البرازية أم لا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يمكن أن يلتقط العملاء هذه الجزيئات البرازية في الحمامات.

وهناك أيضًا خطر من أسطح المراحيض التي تلمسها، من مقابض المرحاض إلى الأبواب إلى مقابض الصنابير، تحتاج المطاعم إلى التأكد من أن مراوح العادم تعمل بقدرة عالية، وتفعل ما بوسعها لتجربة حمام لا تعمل باللمس.

لكن هذه التدابير لا تقلل من أهمية غسل يديك بالصابون والماء، أو التعقيم بمطهر اليدين الكحولى، خاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.