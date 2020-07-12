تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات دجاج وجبن القشقوان

المقادير

- الدجاج : كوبان (مفروم)

- جبن القشقوان : نصف كوب (المبشور)

- الثوم : 2 pcs (مفروم)

- سماق : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- سبع بهارات : ربع ملعقة صغيرة

- لوز : نصف كوب (محمص)

- الجوز : نصف كوب (محمص)

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- البيض : 3 pcs

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- أعشاب : ربع كوب

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- السمسم : ملعقة كبيرة

- طحين : نصف كوب

الطريقة:

يوضع الدجاج في الخلاط الكهربائي، ومن ثم يضاف إليه بيضة و الأعشاب كالكزبرة، الحبق والبقدونس

يسكب هذا المزيج في إناء ويضاف إليه السبع بهارات والسماق والقرفة والبابريكا والثوم المطحون وجبنة القشقوان، ويحرّك جيدا

تشكّل كرات صغيرة بواسطة اليّد وتوضع في الصينية في البرّاد لمدة نصف ساعة حتى تتماسك

يفرم الللوز والجوز مع المحافظة على الخشونة، ويضاف إليهما السمسم والكزبرة اليابسة والملح، ويخلط المزيج جيدا

يضرب البيضتان في إناء على حدى، ومن ثم نبدأ بوضع كريات الدجاج في الطحين ومن ثم في البيض ومن ثم يغلّف بعجينة التغليف

تقلى كرات الدجاج حتى يتحوّل لونها الى الأشقر في زيت حامي جداً، وتقدّم مع شرائح الحامض والخردل

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