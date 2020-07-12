تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيف ستراغانوف

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- فيليه العجل : 1 كيلو (مقطع)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة
- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)
- الفطر : 2 كوب (طازج ومقطع)
- طحين : ملعقة كبيرة
- مرق اللحم : كوب
- كريمة الطبخ : 2 كوب
- الصويا صوص : ملعقة كبيرة
الطريقة:
سخني الزيت النباتي في مقلاة غير لاصقة وواسعة على النار، أضيفي فيليه العجل المقطع وقلبيه حتى يتغير لونه.
بهري اللحم بالملح والفلفل الأسود، وقلبيه قليلاً حتى التأكد من الإستواء، ثم ارفعي اللحم بطبق جانبي.
بنفس المقلاة، أضيفي الزبدة وذوبيها، ثم أضيفي البصل المقطع شرائح وشوحيه بالزبدة والزيت حتى يذبل.
أضيفي الفطر المقطع وقلبيه مع البصل.
أضيفي اللحم، والطحين وحركي جيداً.
صبّي مرق اللحم، وكريمة الطبخ، والصويا صوص، واتركي المكونات حتى تتسبك على النار.
اسكبي اللحم في طبق التقديم، وقدميه بجانب الأرز المفلفل بحسب الرغبة.
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