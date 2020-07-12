الروماتيزم يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية وليس المفاصل فقط

ويعد التهاب المفاصل الروماتويدي أحد أكثر الأمراض انتشارًا المرتبطة بالروماتيزم، وهو عبارة عن خلل في المفاصل حيث يبدأ المريض في الشعور بآلام في مفاصله بسبب نقص السوائل في المفاصل.

وحذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن التهابات الروماتيزم قد تؤذي القلب والأوعية الدموية أيضا وليس المفاصل فقط، حيث إنها قد تؤدي إلى حدوث التهابات بجدران الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، ما يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

لذا يتعين على الأشخاص المصابين بالتهابات روماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي إجراء فحوصات منتظمة للقلب.

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كما ينبغي استشارة طبيب القلب على وجه السرعة في حال الشعور بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس عند بذل مجهود.

وتعدّ ممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي من الأشياء الهامة التي يمكنها أن تساعد في التقليل من الألم الناتج عن الروماتيزم، وتجب استشارة الطبيب قبل ممارسة أنواع من الرياضة مثل السباحة أو المشي، كما يجب الابتعاد عن أنواع الرياضة العنيفة التي تؤثر بالسلب على حالة المريض.

ويتوجب الحرص على الراحة والتخلص من التوتر الزائد الذي يتعرض إليه الإنسان خلال اليوم، والذي يزيد من الألم في المفاصل، بالإضافة لتناول الأطعمة الغذائية التي تحتوي على الأوميجا 3، وخاصة السمك حيث يساعد ذلك في التقليل من نسبة الالتهابات في المفاصل