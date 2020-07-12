شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض طول النظر عديدة منها الصداع ورؤية ضبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طول النظر من مشاكل الرؤية الشائعة وهو عندما ترى أشياء بعيدة أفضل من الأشياء القريبة، حيث تركز عينيك على الأشياء البعيدة بشكل أفضل من الأشياء القريبة يمكن للأطفال الذين يعانون من طول النظر المعتدل أن يروا كلا من القريب والبعيد بدون نظارات لأن العضلات والعدسات في عيونهم يمكن أن تحدق جيدًا وتتغلب على طول النظر، في هذا التقرير نتعرف على أعراض طول النظر وأسبابه، بحسب موقع "webmd".



طول النظر

أعراض طول النظر تشمل ما يلى:

- مشكلة في التركيز على الأشياء القريبة.

- الصداع.

- رؤية ضبابية.

- إجهاد العين.

- التعب أو الصداع بعد القيام بمهمة عن قرب مثل القراءة.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض عند ارتداء النظارات أو العدسات، فقد تحتاج إلى وصفة طبية جديدة.



طول النظر

تركز عينيك على أشعة الضوء وترسل صورة لما تنظر إليه فى دماغك عندما تكون لديك طول النظر، لا تركز أشعة الضوء كما يجب القرنية، والطبقة الخارجية الصافية للعين، والعدسة تركز الصور مباشرة على سطح شبكية العين، الذي يبطن الجزء الخلفي من العين إذا كانت عينك قصيرة جدًا، أو كانت قوة التركيز ضعيفة جدًا، فستذهب الصورة إلى المكان الخطأ ، خلف شبكية العين هذا ما يجعل الأشياء تبدو ضبابية.

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كل ما يلزم لتشخيص طول النظر هو فحص أساسي للعيون سيقوم طبيبك بقراءة مخطط عبر الغرفة إذا أظهر هذا الاختبار طول النظر، فسيستخدمون جهازًا يسمى منظار الشبكية للنظر في كيفية عكس الضوء عن شبكية العين.

سيستخدمون أيضًا جهاز phoropter -جهاز اختبار- لمساعدتهم على تحديد أفضل وصفة طبية للنظارات أو العدسات اللاصقة.

فحوصات العين لدى البالغين

تقول الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن البالغين الذين لم يعانون من مشاكل في الرؤية يجب أن يخضعوا لفحص العين في سن 40 عامًا ويخضعون لفحوصات العين كل 2 إلى 4 سنوات بين سن 40 و54 و إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر، فاخضع للاختبار كل عام إلى عامين.

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو تاريخ عائلي لأمراض العيون، فلا تنتظر حتى تبلغ من العمر 40 عامًا لإجراء فحص للعين. قد يرغب طبيبك أيضًا في الحضور كثيرًا.

فحوصات عيون الأطفال

يوصي الخبراء بفحص صحة العين للرضع عندما تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنة واحدة. ويجب أن يخضع الأطفال أيضًا لفحوصات رؤية تتراوح أعمارهم بين 3 و 3 سنوات ، قبل أن يبدأوا المدرسة ، وكل سنة إلى سنتين بعد ذلك.

للحصول على رؤية واضحة ، قد تحتاج إلى:

- نظارات.

- العدسات اللاصقة.

- جراحة تصحيح البصر مثل الليزك.