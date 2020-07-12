شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة بريطانية بسرطان نادر بعد يومين من عيد ميلادها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الطفلة البريطانية روز جينز بعد أسابيع فقط من تشخيص إصابتها بسرطان نادر جدًا وعدواني للغاية حيث تم تشخيصها في البداية بعدم تحمل منتجات الألبان إلا أنه توفيت بشكل مأساوي بعد يومين فقط من الاحتفال بعيد ميلادها الأول وفقًا لتقرير لصحيفة mirror البريطانية، ووصف والدي الطفلة ما حدث ومروا بأنه "الكابوس الأسوأ في حياتهم".

بدأت مأساة الطفلة عند بلوغها 6 أشهر من عمرها بالإصابة بمشاكل ثانوية في الأمعاء وشخص الأطباء حالتها بعدم تحمل منتجات الألبان، ولكن تم تشخيص روز لاحقًا بسرطان نادر جدًا وعدواني جدًا، وبعد أسابيع قليلة فقط من تشخيص إصابتها بالسرطان لفظت أنفاسها الأخيرة وكانت وفاتها بعد يومين فقط من عيد ميلادها الأول.

وروت الأم ما حدث لطفلتها الصغيرة قالت إن كان لديها ما بدا أنه مشاكل بسيطة في الأمعاء وتم تشخيصها بعدم تحمل منتجات الألبان ولكن ساءت حالتها وتم إدخالها إلى المستشفى لأن شيئًا ما لم يكن صحيحًا، كانت تفرك جبينها وتلعب بشعرها وبعد عمليات الفحص وجد الأطباء عدة كتل في دماغها كان يعتقد في البداية أن هذه الكتل هي آفات حميدة من نوع الوحمة، لكنها بدأت في التدهور في الليالي القليلة التالية.

وأجرت الطفلة الصغيرة العديد من عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي، وثلاث جراحات في الدماغ كما أصيبت بنوبات عديدة بسبب الضغط على دماغها، وأمضت ست ليال في وحدة العناية المركزة للأطفال وكان التشخيص النهائي لحالتها هو أنها مصابة بسرطان شديد، اسمه أورام تيتابويد رابدويد وأكد الأطباء أنه لا يوجد علاج لها وأنها ستبقى في المستشفي فقط لبضعة أسابيع" وبعد خروجها توفيت بعد يومين فقط من احتفال اسرتها بعيد ميلادها الأول.