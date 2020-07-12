شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يؤكدون: فاقدو الوعى يمكنهم سماع صوت المقربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن المرضى لا يزال بإمكانهم سماع ما يقال لهم عندما يقتربون من نهاية حياتهم، حتى عندما يكون المريض فاقدًا للوعى وقريبًا من الموت، لا يزال لديهم حاسة السمع ويمكنهم سماع ما يقوله أحبائهم لهم.



فاقدى الوعى

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية، فى دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية تركز على المرضى الانتقال من الحياة إلى الموت، إنها الدراسة الأولى التى تجري اختبارات في السمع اللاواعي في نهاية الحياة.

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قام الباحثون بقياس النشاط الكهربائي في دماغ المريض بقبعة تحتوي على 64 أقطاب كهربائية، وحددوا إشارات الدماغ المتولدة استجابة لتغيرات الدرجة اللونية المعقدة من خلال لعب سلسلة من أنماط النغمة لمجموعة مراقبة شابة وصحية قبل تكرار الاختبار على عدد صغير من المرضى .

تحقق الباحثون من نفس الإشارات عندما كان المريض متجاوبًا وغير مستجيب ووجد أن نشاط الدماغ بين الاثنين متشابهين جدًا ، بالإضافة إلى النشاط الموجود في مجموعة التحكم.

من غير المعروف ما إذا كان المريض يمكنه فهم ما يسمعه أو ما إذا كان يمكنه ببساطة سماع الكلمات، حيث قالت الكاتبة الرئيسية إليزابيث بلوندون إن المرضى الذين ينتقلون من الحياة إلى الموت قد يتعرفون على مقطوعة الموسيقى المفضلة لديهم، وأضافت السيدة بلوندون أنه لا يمكن للمريض أن يشم أو يتذوق أي شيء بعد أن يفقد وعيه.