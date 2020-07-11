تقرير يرصد 10 حيل سحرية للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر

أدت جائحة "كوفيد 19" إلى جلوس غالبية الناس في منازلهم والعمل عن بعد، وهذا ما تسبب في إصابة المزيد منهم بآلام الركبة واضطرابات الظهر.أوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن زيادة عبء العمل من المنزل، تسبب في زيادة تلك الآلام بشكل ملحوظ.

وقدم الموقع مجموعة من نصائح "العمل في المنزل"، للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر.

وجاءت معظم تلك الحيل السحرية على النحو التالي:

1- تجنب الجلوس لأكثر من 30-60 دقيقة متواصلة. خذ فترات راحة، وتجول وتمدد قليلاً.

2- قم بعمل جدول منتظم لتمارين الإطالة الأساسية في المنزل. يفضل البعض القيام بذلك في الصباح الباكر، ويفضل البعض أن يكون ذلك في المساء. اكتشف ما يناسبك بشكل أفضل وضعه في جدولك اليومي.

3- في المطبخ، تجنب الانحناء أثناء الطهي أو فوق الحوض أثناء غسل الأطباق لأن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام الظهر. احتفظ بمسند قدم لإراحة ساق واحدة، واستمر في تغيير وزنك بين كل ساق، بحيث عندما تنحني، يتم سحب التمدد من الظهر.

4- استخدم ممسحات الأرضيات، والمكانس ذات المساند الطويلة والوقوف، بدلاً من الانحناء أو القرفصاء أثناء مسح الأرضية أو الكنس.

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5- احصل على نوم منتظم. النوم الجيد يضمن صحة جيدة ويقلل من مستويات الألم.

6- تأمل لبعض الوقت كل يوم. هذا يساعد بطريقتين - يساعد على تقليل مستويات الألم، ويساعد أيضًا في التعامل مع الإجهاد خلال هذه الأوقات من الرسائل السلبية العائمة.

7- استمع إلى جسدك. الألم هو طريقة جسمك لإخبارك بشيء خاطئ. لا تضغط على نفسك عندما يكون لديك ألم مزمن، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم مستويات الألم.

8- استخدم عبوات باردة أو عبوات دافئة لوضعها على مناطق الألم. تجنب استخدام أكياس ساخنة جدًا لفترة طويلة، فقد يكون ذلك ضارًا. قم بتطبيقها لبضع دقائق فقط، وكرر بشكل متكرر.

9- استخدم الأحزمة القطنية أو عصي المشي حتى داخل المنزل. هذا سوف يدعم الظهر ويخفف الحمل من الركبة.

10- الأهم من ذلك، لا تتردد في التواصل مع أطبائك! هناك حاجة للمسافة الجسدية، لكن التكنولوجيا تسمح لنا اليوم بالتواصل مع الأطباء تقريبًا على التطبيب عن بُعد. سيساعد ذلك في الحصول على النصيحة الصحيحة لمساعدتك في إدارة الألم في مراحله المبكرة ومنعه من التفاقم.

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