شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول الأمراض المعدية في أمريكا:إنتاج ملايين من جرعات لقاحات كورونا أوائل2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أنتوني فوسي، رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، والذى يعتبر أكبر مسؤول أمريكي في مجال الأمراض المعدية، بعد يوم واحد من حث منظمة الصحة العالمية على إجراء مزيد من الدراسات حول طرق انتقال الفيروس، من المحتمل أن ينتشر فيروس كورونا التاجي الجديد في الهواء إلى حد ما.

وقال أنتوني فوسي، عبر الفيديو خلال جلسة نقاش في مؤتمر عن فيروس كورونا COVID-19 الذي نظمته الجمعية الدولية للإيدز: "لا يزال هناك بعض التساؤلات حول انتقال فيروس كورونا من خلال الهواء الجوى، ولكن لابد أن يكون هناك قدر ما من الهواء الجوى المحمل بالفيروس.

وأضاف فوسي، إنه "افتراض معقول" أن الإرسال المحمول جوا يحدث على الرغم من عدم وجود الكثير من الأدلة القوية وراء ذلك، موضحا أن منظمة الصحة العالمية حثت على إجراء المزيد من الدراسات حول هذه القضية.

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وأشار، إلى أنه ارتفع عدد الحالات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 3 ملايين حالة بفيروس كورونا، حيث أبلغت الولايات التي أعادت فتح الحانات والمطاعم بسرعة عن زيادات حادة.

قال فوسى، إنه لمحاربة فيروس كورونا العالمي، يجب أن يكون هناك العديد من المرشحين للقاحات، وقال إن صانعي اللقاحات يهدفون إلى إعداد مئات الملايين من الجرعات الجاهزة في أوائل العام المقبل وما يصل إلى مليار من بعض الشركات.

وقال فوسي: "إن الشركات التي نتعامل معها تجري بالفعل مناقشات للاستعداد للقيام بمئات الملايين من الجرعات، وتعهدت شركتان بأنها ستقوم بإنتاج مليار جرعة في غضون عام أو نحو ذلك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ضخت مليارات الدولارات في جهود اللقاحات في شركات جونسون آند جونسون، ومودرنا، ونوفافاكس، وأسترازينيكا. قالت جونسون، أنها تهدف إلى انتاج مليار جرعة، وتسعى كل من شركة Pfizer و "BioNTech "،أيضا إلى الحصول على لقاح، وقالا إنهما يهدفان إلى انتاج على 1.2 مليار جرعة بنهاية عام 2021.