كيف تعرفين متى يبدأ المخاض؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 01:42 مساءً - جدول المحتوى

ما هي علامات بدء المخاض؟

متى تبدأ آلام أسفل الظهر أو تقلصات البطن؟

علامات تساعدك على التمييز بين انقباضات الولادة أو "انقباضات براكستون هيكس"؟

ماذا لو لم تبدأ انقباضات الولادة من تلقاء نفسها؟





المخاض هو الطريقة التي يستعد بها جسم المرأة للولادة. عادة ما يبدأ المخاض من تلقاء نفسه بين 37 و42 أسبوعًا من الحمل. "الموعد المتوقع للولادة" للمرأة هو 40 أسبوعًا. يطلق على الحمل الذي يستمر من 37 إلى 42 أسبوعًا الحمل "التام". عندما يبدأ المخاض قبل 37 أسبوعًا، يصفه الأطباء بالمخاض "قبل الأوان". الدكتور مصطفى الدم، اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء. يعرفك على علامات بدء المخاض.

ما هي علامات بدء المخاض؟

إنّ علامات المخاض كثيرة ومتنوعة، وتختلف من امرأة لأخرى، يمكن أن تشمل العلامات المختلفة لبدء المخاض ما يلي: تشعر الحامل بنزول الطفل في أسفل البطن حيث تلاحظ نزول بطنها إلى الأسفل وتحس بقليل من الراحة في أعلى البطن وسهولة بأخذ النفس، وتجد أن المنطقة العليا من البطن أصبحت فارغة، في حين أن ثقل الجنين قد تجمع كله في المنطقة السفلية من البطن.

●تزداد الإفرازات المهبلية ونزول مادة مخاطية عليها مشحات دم قليلة، لونها زهري اللون تسمى (السدادةالمخاطية)، وبنزول هذه المادة يعني أن الولادة على الأبواب فهي من علامات الولادة الأولى، لكن لا تقلقي فلا زال لديك الوقت الكافي لتجهيز نفسك؛ فهذه العلامة ما هي إلا المقدمة، وقد تحدث الولادة خلال أيام قليلة.

. ● نزول كيس الماء الخاص بالجنين. أثناء الحمل، يكون طفلك في كيس في الرحم ومحاطًا بسائل يسمى "السائل الأمينوسي". ينفتح هذا الكيس في وقت ما قبل ولادة طفلك. عندما ينفتح الكيس ويخرج السائل من المهبل بكمية كبيرة وكأنه تدفق غزير لسوائل، وأحيانًا يمكن أن يكون نزول السائل عبارة عن قطرات قليلة، وهذه العلامة تعني أن الولادة وشيكة، ويجب عليك عندها الذهاب إلى المستشفى أو غرفة الولادة.

متى تبدأ آلام أسفل الظهر أو تقلصات البطن؟

Advertisements

تبدأ بحدوث تقلصات. أثناء الانقباض، يضيق الرحم. يمكن أن يكون هذا مؤلمًا. وبعد الانقباض، يرتخي الرحم ويختفي الألم.

وهي من مراحل الولادة المتأخرة، أو ما يعرف بآلام المخاض الحقيقية؛ حيث تبدأ هذه الأعراض في الظهور بعد الأعراض التي ذكرناها؛ حيث تشعر المرأة بانقباضات الولادة، وكلما اقتربت الانقباضات من بعضها اقترب موعد الولادة، وعندها يجب التوجه إلى أقرب مستشفى من أجل المتابعة مع الطبيب.

تعاني بعض النساء من "انقباضات براكستون هيكس" أو "انقباضات الولادة الزائفة". هذه تبدو وكأنها تقلصات، لكنها ليست تقلصات حقيقية. ولا تعني أنك في حالة ولادة، وتختفي هذه الآلام خلال فترة وجيزةأو بعد أخذ مسكنات خفيفة مثل البنادول.

علامات تساعدك على التمييز بين انقباضات الولادة أو "انقباضات براكستون هيكس"؟

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعانين من تقلصات حقيقية أو انقباضات الولادةالزائفة. ولكن إليك بعض الطرق للمساعدة في معرفة الفرق.

● تحدث الانقباضات الحقيقية كل بضع دقائق وتزداد بمرور الوقت، ولا تنتهى إلا بالولادة، يمكن أن تحدث تقلصات براكستون هيكس كل بضع دقائق، لكنها لا تزداد تكرارًا بمرور الوقت وتكون أقل شدة.

● الانقباضات الحقيقية لا تزول، حتى عندما ترتاحين.لكن تختفي انقباضات الولادةالزائفة عادة عندما تستريح الحامل.أو عند تناول مسكن خفيف مثل البنادول.

● تصبح الانقباضات الحقيقية أقوى وأكثر إيلامًا بمرور الوقت. عادة لا تصبح تقلصات براكستون هيكس أقوى أو أكثر إيلامًا بمرور الوقت.

● قد تشعرين بتقلصات الحقيقية في بطنك وظهرك. تكون تقلصات براكستون هيكس عادة في البطن فقط وخفيفة. إذا كنت لا تزالين غير متأكدة مما إذا كنتِ تعانين من تقلصات حقيقية، فاتصلي بطبيبك.

ماذا لو لم تبدأ انقباضات الولادة من تلقاء نفسها؟

إذا لم تبدأ انقباضات الولادة من تلقاء نفسها، فسوف يتحدث طبيبك معك حول خياراتك. قد يحاول بدء المخاض بالأدوية. وهذا ما يسمى "تحريض الولادة".

كم من الوقت ستستمر الولادة؟ إذا كان حملك الأول، فمن المحتمل أن يستمر المخاض لعدة ساعات. من 8 ساعات إلى 24 ساعة ويختلف من حامل إلى أخرى، ويعتمد على قوة الطلق وحجم الجنين وحجم الحوض عند الحامل، إذا لم يكن طفلك الأول، فمن المحتمل أن يكون المخاض أقصر وأسرع من الحمل الأول.