دراسة ألمانية تكشف أنّ فيروس "كورونا" يُصيب القلب أيضًا

برلين - لايف ستايل
كشفت دراسة ألمانية حديثة أن فيروس "كورونا" من الممكن أن يصيب القلب أيضا، وقال ديرك فيسترمان المشرف على الدراسة التي أجراها المستشفى الجامعي "هامبورغ - غبندورف" في هامبورغ، إن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها.
وأضاف فيسترمان أن الفيروس قادر أيضا على تغيير النشاط الجيني لخلايا القلب المصابة، وفي المقابل، لم توضح الدراسة ما إذا كان لذلك تأثيرات في المسار المرضي لمرضى القلب.
وجاء في بيان للمستشفى الجامعي أن النشاط المتغير للجينات في خلايا القلب من الممكن أن تكون له عواقب طويلة المدى على صحة المصابين، وأكدت الدراسة ضرورة إجراء سلسلة من الفحوص على مرضى كورونا الأحياء في المستقبل.
وأجرى المستشفى الجامعي الدراسة على 39 مريض قلب متوفى عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكان متوسط أعمارهم 85 عاما، وتمكن الباحثون من رصد الفيروس في أنسجة القلب لدى نحو ثلثي المرضى.
وأشار البيان إلى أن الباحثين عثروا في 16 حالة على الفيروس بكميات قد يكون لها آثار سريرية، ومن المقرر نشر الدراسة في دورية "غاما كارديولوجي".
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