شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: اكتشاف دوائين لعلاج فيروس C يقللان من تكاثر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "تيليجراف"، أنه ثبت أن هناك دوائين لعلاج فيروس "C "، يقللان من معدل الوفيات في مرضى فيروس كورونا Covid-19، ويتميزان برخص ثمنهما، حيث يصل سعر الكورس العلاج لمدة 14 يوما لـ 7 دولار فقط، كما أنهما متوفران على نطاق واسع في مصر، وباكستان، والهند، وقد أطلق الباحثون تجارب على نطاق واسع حيث أظهرت البيانات المبكرة بأنها واعدة.



دوائين لفيروس سى قادران على منع وفيات كورونا

وقال الصحيفة، أظهرت نتائج ثلاث دراسات صغيرة أن اثنين من أدوية فيروسC ، الرخيصة والمتوفرة على نطاق واسع خفضت معدلات الوفيات بين المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا، موضحة أنه تم إعطاء عقار سوفوسبوفير، والذى يعرف باسم السوفالدى، و"داكلاتسفير" والمعروف باسم الدكلانزا ، لـ 3 مجموعات من المرضى الذين دخلوا المستشفى في إيران، بعد 14 يومًا من العلاج ، ظهرت على 94% من المرضى الذين تناولو الدواء المركب علامات الشفاء،كان معدل الوفيات لتوليفة الأدوية 5%، مقابل 20 % في الأشخاص الذين يتلقون رعاية عادية، ولم ليتناولو الدواء.

قال الدكتور أندرو هيل، زميل باحث زائر في جامعة ليفربول وأحد الباحثين: "لقد رأينا معدلات أسرع للشفاء السريري، والخروج من المستشفى للأشخاص الذين يتناولون الدواء المركب.

وقالت الصحيفة، يعمل العلاج عن طريق الارتباط ببروتينات الفيروس، مما يتعارض مع قدرته على التكاثر، أظهرت الدراسات المختبرية، أن" داكلاتسفير "، كان الأكثر فاعلية بين الاثنين باختراقه الرئتين، حيث تتركز عدوى فيروس كورونا Covid-19 .

وقالت الصحيفة، تم الآن إجراء 5 تجارب ذات شواهد لاختبار التركيبة كعلاج وقائي في إيران، والبرازيل، ومصر، وجنوب إفريقيا، ويأمل الباحثون في تجنيد 2000 مريض وعامل صحي، حيث يأملون في معرفة البيانات بحلول أكتوبر، وإذا أثبتت الأدوية نجاحها، فيمكن الموافقة عليها للاستخدام في جميع أنحاء العالم.

أضاف الدكتور تياجو سوزا، أحد الباحثين بالبرازيل: "لدى العقارين " سوفوسبوفير، و"داكلاتسفير Sofosbuvir daclatasvir بالفعل ملف سلامة معروف في علاج التهاب الكبدC ، بعد أن تم علاج الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم باستخدام هذا العلاج، حيث يعرف الباحثون، أنه آمن ومقبول جيدًا لدى المرضى، كما أنه رخيص ومتوفرة على نطاق واسع، وتبلغ تكلفة كورس العلاج لمدة 14 يومًا في الهند وباكستان ومصر 7 دولارات فقط.

قال الدكتور تياجو سوزا "هناك جرعات للملايين من الناس لذلك يمكن طرحه بسرعة.

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وأضافت الصحيفة، يجري الباحثون محادثات مع منظمة الصحة العالمية، لتمضين هذه الأدوية ضمن تجربتها التضامنية على فيروس كورونا، والتي تختبر مجموعة من العلاجات في جميع أنحاء العالم، لكن المنظمة تريد رؤية المزيد من البيانات قبل تضمين تركيبة الدواء في تجربتها.

قال الدكتور أندرو هيل، إنه لا يريد أن يرى حالة أخرى من نوع هيدروكسي كلوروكين، عندما أثارت الآمال المبكرة، التي تلاشت فيما بعد، مضيفا "لا نريد اندفاعا جنونيا للدواء، سيستغرق الأمر 10 أسابيع قبل أن نعرف بشكل صحيح ما إذا كان يعمل أم لا.

من جانبها قالت شركة "ايفا فارما" المصرية، استخدم في الدراسات دوائيين "سوفوسبوفير وداكلاتسفير"، لعلاج فيروس كورونا، وهما علاجين تنتجهما الشركة لعلاج فيروس C، وكان لهما دور في القضاء على فيروس C، في مصر ضمن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء على الفيروس.

وأوضحت الشركة، أن النتائج النهائية بشأن هذين الدوائيين، سيتم الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر المقبل، عقب انتهاء كافة الدراسات الخاصة بهما بشكل نهائي.

وتعقيباً على الدراسات الجارية في هذا الصدد، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة، التزام شركته بإنتاج الدوائيين بأية كميات قد تحتاجها مصر في الفترة المقبلة، خصوصاً مع امتلاكها إمكانيات تصنيعية كبيرة منها، مع القدرة على التصنيع لمختلف دول العالم.

يذكر، أن الشركة تقوم بإنتاج عقار "ريميديسيفير"، والذى يتم وصفه لعلاج فيروس كورونا حاليا.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على توفير كل من عقار "سوفوسبوفير ودكلاسفير"، وأية علاجات لفيروس كورونا بسعر مناسب للمريض المصري، موضحا، أن الشركة حتى الآن قامت بتوزيع دواء "ريميديسيفير" في قرابة 30 مستشفى في مصر.