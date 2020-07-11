شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد: بسترة حليب الأم يمكنها تعطيل كورونا وتجعله آمنا للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت الجمعية الطبية الكندية، بحث جديد عن أن عملية البسترة فى حليب الثدي باستخدام تقنية شائعة، يعطل الفيروس التاجي " كورونا" (SARS-CoV-2) مما يجعله آمنًا للاستخدام .



بسترة حليب الأم

تستخدم تقنية بسترة الحليب في جميع بنوك الحليب الكندية (62.5 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة) ، فعالة في تحييد الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحليب البشري.

وأوضح الدكتور شارون أنجر ، طبيب حديثي الولادة في سيناء هيلث والأستاذ بجامعة تورنتو ، وهو المدير الطبي لبنك روجرز هيكسون أونتاريو للحليب البشري ، مع المؤلفين: أن البسترة تجعل اللبن آمناً للاستهلاك. Advertisements وأضاف أن الطريقة تعتمد على تبرع امرأة مصابة بـ COVID-19 بالحليب البشري الذي يحتوي على كورونا - CoV-2 ، سواء عن طريق الانتقال عبر الغدة الثديية أو عن طريق التلوث عن طريق قطرات الجهاز التنفسي والجلد ومضخات الثدي وحاويات الحليب .

في هذه الدراسة، توصل الباحثون إلى حليب الثدي البشري بحمل فيروسي لفيروس كورونا، واختبروا العينات في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة إلى 62.5 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة ، ثم تم قياس للفيروس النشط، وتم تعطيل الفيروس في الحليب المبستر بعد التسخين.

يستخدم أكثر من 650 بنكًا لبن الثدي البشري حول العالم طريقة بسترة الحليب لضمان الإمداد الآمن للحليب للأطفال الضعفاء.