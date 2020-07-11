فوائد زيت السمسم على صحة الجسم والبشرة والشعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت السمسم من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات، كما ان له دور كبير فى تعزيز صحة ونضارة البشرة وعلاج مشاكل الشعر، وحسب ما ذكره موقع foodفإن فوائد زيت السمسم هى:

فوائد زيت السمسم على صحة الجسم

1:يعتبر زيت السمسم من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للالتهابات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح.

2:يحتوى زيت السمسم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والعناصر التى تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة.

3:يساعد زيت السمسم على تخفيف الالم والحد من التهابات المفصل ومشاكل العضلات والعظام، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامنات.

4:وفقا لدراسة هندية فأن زيت السمسم يعمل على خفض مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب وحمايته من التصلب والمشاكل التى يتعرض لها.

5: يحتوي زيت السمسم على حمض أميني يعرف باسم التيروزين ، والذي يرتبط مباشرة بنشاط السيروتونين وهو ناقل عصبي يؤثر على المزاج، يمكن أن يؤدي اختلال التوازن إلى الاكتئاب والتوتر،. وفقًا للخبراء ، فإن تناول الأطعمة التي تساعد في إنتاج السيروتونين يساعد في الشعور بالإيجابية والحد من التوتر، لذلك فزيت السمسم هو الخيار الامثل.

6:يحتوى زيت السمسم على بعض الخصائص والعناصر التى تساعد على تعزيز صحة اللثة وعلاج الالتهابات والتورم.

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فوائد زيت السمسم للبشرة

1:يحتوى زيت السمسم على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من الالتهابات.

2:يعتبر زيت السمسم من أفضل الزيوت الطبيعية التى تعمل على علاج البثور السوداء والحفاظ على جمال البشرة.

3:يحارب حب الشباب ويمنع ظهوره على البشرة.

4:يحتوى زيت السمسم على بعض الخصائص التى تعمل على علاج الهالات السوداء تحت العين.

5:يساعد على تفتيح ونضارة البشرة والاماكن الداكنة.

فوائد زيت السمسم للشعر

1:يحتوى زيت السمسم على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

2:يمنع جفاف الشعر ويحيمه من التلف.

3:يساعد على نمو الشعر وطوله ويعزز قوته وصحته.