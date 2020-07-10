السودان تسجل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، و8 وفيات، فيما تماثل لشفاء 77 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالة، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.
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