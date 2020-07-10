شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تعرض أدلة جديدة على قدرة remdesivir على وقف كورونا فى خلايا الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة نتائج واعدة بالدواء المضاد للفيروسات remdesivir ، الذي أظهر وعدًا مبكرًا في مكافحة COVID-19 ، وتحسن باستمرار.أفاد باحثون في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت (VUMC) وجامعة نورث كارولاينا الأمريكية، أن التجربة أثبتت قدرة الدواء على وقف فيروس كورونا بشكل فعال في مزارع خلايا الرئة البشرية، وأنه أدى لتحسين وظائف الرئة لدى الفئران المصابة بالفيروس.

وتساعد هذه النتائج قبل السريرية في شرح التأثير السريري للدواء في علاج مرضى COVID-19، وقد تم إعطاء Remdesivir للمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى باستخدام COVID-19 على أساس الاستخدام الرحيم منذ أواخر يناير ومن خلال التجارب السريرية منذ فبراير.



تجربة على عقار ريمديسفير

في أبريل ، أشار تقرير أولي من تجربة علاج متكيف COVID-19 متعدد المراكز (الذي تضمن VUMC) إلى أن المرضى الذين تلقوا الدواء تعافوا بسرعة أكبر.

النتائج الحالية ، التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع في مجلة Cell Reports ، توفر "أول عرض صارم للتثبيط القوي لـ لفيروس كورونا في الرئة البشرية المستمرة والأولية" الدراسة هي أيضا أول من اقترح أن remdesivir يمكن أن يمنع الفيروس في نموذج الفئران.

ستحدد التجارب السريرية الجارية بدقة مدى استفادتها من المرضى في المراحل المختلفة من مرض COVID-19.

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وفي الوقت نفسه في المختبر ، قال المؤلف الرئيسى بالدراسة ، "نحن نركز أيضًا على كيفية استخدام remdesivir والأدوية الأخرى في مجموعات لزيادة فعاليتها خلال COVID-19 والقدرة على العلاج في أوقات مختلفة من العدوى."

COVID-19 ، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 12 مليون شخص وقتل ما يقرب من 600000 شخص في جميع أنحاء العالم ، هو الحالة الثالثة على الأقل منذ عام 2003 التي تسبب فيها فيروس كورونا الأصلي الذي تم نقله من الخفافيش في مرض خطير في البشر.

وبالتالي ، هناك حاجة ملحة لتحديد وتقييم العلاجات الفعالة والقوية على نطاق واسع والتي يمكن أن تحد من عدوى فيروسات التاجية وتمنعها، وقال الباحثون إن "الأدوية المضادة للفيروسات واسعة النطاق والأجسام المضادة واللقاحات مطلوبة لمكافحة الوباء الحالي وتلك التي ستظهر في المستقبل".

بالإضافة إلى كورونا ، أظهرت الدراسات في مختبرات Denison و Baric أن دواء remdesivir فعال ضد مجموعة واسعة من الفيروسات التاجية ، بما في ذلك فيروسات الخفافيش الأخرى التي يمكن أن تظهر في المستقبل في البشر.