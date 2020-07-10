التونر قبل السيروم لكن بعد المقشّر

هل سبق وأن ضغطت على عنوان مقال يحذرك من أنك تقومين بالعناية ببشرتك بطريقة خاطئة باحثة عن إجابات مفيدة، لتجدي أن المقال يقدم نفس المعلومات التي تعرفينها مسبقاً دون أي شيء جديد؟ نضمن لك أن هذا المقال ليس من هذا النوع. في الحقيقة، لن نقول لك أن الطريقة التي تستخدمين فيها مستحضرات العناية ببشرتك قد تكون خاطئة، وأنك توزعينهم على بشرتك بترتيب خاطئ، ولن نشكك بأي فعل تقومين به في هذا المجال.

في المقابل، ما نقدمه لك هو الطريقة المثالية التي يمكنك الاقتداء بها في روتين العناية بجمالك، وترتيب مستحضرات التجميل على بشرتك لتضمني الامتصاص الأفضل لهذه المستحضرات والاستفادة الأمثل منها. للحصول على نتائج رائعة، اتبعي كل خطوة من الخطوات التالية وستجدين أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقاً وطراوة وصفاوة.

1

المقشر

تسألين: ”التقشير أولاً؟“ والخبراء يجيبون بنعم. عوضاً عن استخدام مقشر قاسٍ على بشرتك، ننصحك بفرك البشرة بالجانب الناعم من منشفة التقشير Binchotan Charcoal Face Scrub Towel من Morihata أو أي أداة مشابهة. تتميز هذه المنشفة بأنها تحتوي في تركيبتها على بودرة الفحم من منطقة Kishu في اليابان. حيكت هذه البودرة المميزة بين ألياف المنشفة لتمنحها خواص منقية ومنظفة وتجعلها أطرى وأنعم عند تقشير البشرة.

نصيحة مهمة: يمكنك أن توزعي كريم تنظيف البشرة الذي تستخدمين على المنشفة ومن ثم تفركين وجهك بها، وبهذا تصيبين عصفورين بحجر واحد، أو بإمكانك استخدام المنشفة مع الماء الدافئ. مع الاستخدام اليومي، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت كبشرة الأطفال.

منظف البشرة

جميعنا نعلم أن منظف البشرة هو المستحضر الأول الذي يجب استخدامه، لكن ما يختلف حوله الجميع هو الطريقة التي يجب أن ننظف فيها البشرة أو المستحضر الذي يجب استخدامه. الطريقة الأمثل هي باستخدام منظف بشرة خفيف يتناسب مع نوع بشرتك، أي منظف بشرة مرطب لذوات البشرة الجافة، أو مستحضر غني بحمض الصفصاف إذا كانت بشرتك تعاني من الحبوب.

بعد أن اخترت منظف البشرة المناسب لنوع بشرتك، ابدئي بغسل وجهك بالماء الدافئ ثم وزعي المستحضر على بشرتك باستخدام رؤوس أصابعك وبشكل دائري. عمل مساج للبشرة يساعد على تنشيط الدورة الدموية الأمر الذي يمنح بشرتك نضارة حيوية وإشراقة طبيعية. إذا كنت تدمجين مرحلة التقشير مع التنظيف قومي بالضغط بشكل خفيف على بشرتك وحافظي على الحركة الدائرية. طريقة أخرى يمكنك اعتمادها وهي ”التنظيف المزدوج“، وهي طريقة شائعة مأخوذة من نظام العناية بالبشرة الشهير في جنوب كوريا. تضم هذه الطريقة مرحلتين، الأولى هي تنظيف البشرة بالزيت لإزالة كل الشوائب من المسام وبعدها تأتي المرحلة الثانية وفيها يتم تنظيف البشرة باستخدام مستحضر كريمي للتأكد من إزالة كافة بقايا الزيت.

نصيحة مهمة: بعد الانتهاء من تنظيف البشرة، جففيها عبر التربيت عليها بمنشفة نظيفة لكن تأكدي من أن تتركي بشرتك مبللة قليلاً، لأن هذا ضروري للاستفادة من الخطوة التالية

التونر

عندما تكون البشرة رطبة فهي أكثر نفاذاً بأضعاف لذلك فإن القليل من الرطوبة على البشرة مثالي للاستفادة من المستحضرات. بالرغم من أن الكثيرات يعتبرن التونر مرحلة غير مهمة إلا أنه رائع في الحفاظ على مستوى حموضة البشرة وترطيبها وإغلاق المسامات وامتصاص الزيت الذي تفرزه الخلايا الدهنية خاصةً إذا طبقته على بشرة رطبة.

نصيحة مهمة: ينصحك خبراء العناية بالبشرة بتطبيق التونر خلال 3 ثوان بعد تنظيف بشرتك وهو الوقت الذي تكون فيه بشرتك الأكثر امتصاصاً.

4

السيروم

تتميز أنواع السيروم بأنها بتركيزٍ عالٍ، لذلك امنحي بشرتك الوقت لتمتصها بشكل كامل. الطريقة الأمثل هي تطبيق السيروم بعد الانتهاء من التونر، والانتظار لمدة 15 دقيقة قبل تطبيق المرطب، وإلا فإنك ستمسحين السيروم عن بشرتك عند تطبيق المرطب قبل أن تستفيد منه البشرة بالشكل الأمثل.

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نصيحة مهمة: إذا لم يكن لديك الوقت الكافي صباحاً للانتظار حتى امتصاص السيروم بشكل كامل، اتركي هذه الخطوة حتى المساء. لأن أغلب أنواع السيروم تتطلب منك استخدامها من مرة إلى ثلاثة مرات أسبوعياً وذلك بسبب تأثيرها الكبير.

5

المرطب

بعد أن تمتص بشرتك السيروم بشكل كامل، يأتي دور الخطوة المهمة: الترطيب. يعمل المرطب على تشكيل طبقة خارجية تبقي كل المستحضرات السابقة داخل البشرة، كما يحافظ على طراوة البشرة ولونها ويعمل كحاجز في وجه الأوساخ والملوثات التي تتعرض لها بشرتك خلال اليوم.

نصيحة مهمة: استخدمي مرطب بدرجة SPF عالية وبهذا يمكنك تخطي مرحلة استخدام الواقي الشمسي لجعل روتينك الصباحي أسهل وأسرع.

6

البرايمر

إنه الخطوة الأخيرة قبل أن تبدئي بتطبيق المكياج، وهو خطوة مهمة جداً. سواءً كنت تنوين وضع مكياج كامل أو لا، يبقى البرايمر أساسياً ليضمن أن كل المستحضرات التي ستستخدمينها لاحقاً من BB كريم وكريم أساس وبودرة ستبدو طبيعية. يعتبر البرايمر مستحضراً رائعاً لامتصاص الزيوت الزائدة من البشرة ليجعل مكياجك أجمل ويدوم لوقت أطول.

نصيحة مهمة: إذا كنت تنوين عمل إطلالة ”No Makeup“ استخدمي البرايمر على وجهك وركزي على منطقة T من الوجه ثم ضعي طبقة خفيفة من البودرة وستكونين جاهزة.

نصيحة أخيرة

حضري لنفسك حماماً مميزاً مرة كل أسبوع تدللين فيه بشرتك. الأفضل فعل ذلك خلال الحمام العادي حيث يعمل بخار الماء على تفتيح المسامات لتكون أكثر استجابة للمستحضرات. إنه الوقت الأمثل لاستخدام مستحضرات ذات فعالية كبيرة مثل أقنعة البشرة وكريم Retinols وكريمات تنظيف المسام.

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