شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية لهذا اللقاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، التي يديرها مركز عمالي للبحوث بالتعاون مع زارة الدفاع في الاتحاد الروسي.

وأضافت الوزارة، أن الاختبارات بدأت في 18 يونيو، حيث تم إعطاء تسعة مشاركين في التجربة أحد مكونات اللقاح، و9 آخرين في التجربة الثانية، وفي وقت لاحق في 23 يونيو، تم إعطاء اللقاح إلى 20 متطوعا آخر، وستتلقى هذه المجموعة الدواء في نسخة معززة، إذ سيتم إعطاؤهم لاحقا المكون الثاني من اللقاح.

وتعاونت الوزارة مع مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لجمعية إن إف غمالي، وقد بدأت المرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية على لقاح الفيروس التاجي.

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وتابعت الوزارة: “يوم الاثنين 13 يوليو، سيتم تقديم المجموعة الثانية من المتطوعين الذين يدرسون فعالية اللقاح ومصلحتهم للمكون الثاني من لقاح الفيروس، يتيح لك جدول التطعيم المعزز للمجموعة الثانية من المتطوعين تقوية جهاز المناعة وتوفير زيادة في مدته”، وفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”.

ووفقًا للوزارة ، فإن البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الدراسة “تشير إلى تكون لدى المتطوعين من المجموعتين الأولى والثانية للاستجابة المناعية من كوفيد 19”.

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