صحة ورشاقة

هل من المفيد ارتداء الكمامة فى سيارتك للوقاية من كورونا؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هل من المفيد ارتداء الكمامة فى سيارتك للوقاية من ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الأشخاص يرتدون أقنعة الوجه أو الكمامة في السيارة الخاصة بهم، لكن هل يحتاج أي شخص داخل سيارته أن يرتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا أم أن الأمر غير ضرورى، ومتى يكون ارتداؤك للكمامة في السيارة ضرورياً؟ نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات في السطور التالية بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

faceMaskCar-RN-070720-770x533-1-650x428

قال الدكتور "آرون هاميلتون"، الطبيب بمعهد الجودة وسلامة المرضى بمستشفى كلايفند كلينيك بأمريكا: "إذا كنت بمفردك في سيارتك ، أو مع أحد أفراد أسرتك، فهذا وضع منخفض الخطورة إلى حد كبير ولا تحتاج إلى ارتداء قناع وجه من القماش."

ومع ذلك، هناك بعض السيناريوهات التي يكون فيها ارتداء قناع في السيارة أمرًا منطقيًا للمساعدة في حماية الآخرين أثناء جائحة الفيروس التاجي.

Advertisements

يمكنك ارتداء كمامة في سياراتك إذا كنت تسافر مع شخص لا يعيش معك يجب عليك ارتداء قناع لأنه لا يمكنك الحفاظ على مسافة جسدية آمنة من شخص ما في هذه الحالة.

Green-Flag-Jun-Face-mask_SbytovaMN-1024x681

يجب عليك أيضاً ارتداء كمامة إذا كنت تفتح نافذة السيارة للتفاعل مع شخص ما أثناء القيادة أو في مكان تشتري منه شيئاً أو عندما يسلمك رجل الدليفري مشترياتك في السيارة.

إذا كنت عامل توصيل أو تتوقف عدة مرات خلال رحلة واحدة، فمن المعقول ارتداء القناع في السيارة بين التوقفات سيمنعك ذلك من لمس القناع بشكل متكرر، والذي يمكن أن يكون به جراثيم، عن طريق خلعه وإعادته مرة أخرى في كل مرة تخرج فيها من السيارة.

5ebc2cb0204ad306315a4ba4

إذا كنت ترتدي قناعًا في السيارة، فأنت تريد التأكد من أنه يعمل بشكل صحيح يجب أن يغطي أنفك وفمك وليس عينيك ، ويجب ألا يعيق رؤيتك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل من المفيد ارتداء الكمامة فى سيارتك للوقاية من كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا