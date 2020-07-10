هل من المفيد ارتداء الكمامة فى سيارتك للوقاية من كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الأشخاص يرتدون أقنعة الوجه أو الكمامة في السيارة الخاصة بهم، لكن هل يحتاج أي شخص داخل سيارته أن يرتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا أم أن الأمر غير ضرورى، ومتى يكون ارتداؤك للكمامة في السيارة ضرورياً؟ نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات في السطور التالية بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.
قال الدكتور "آرون هاميلتون"، الطبيب بمعهد الجودة وسلامة المرضى بمستشفى كلايفند كلينيك بأمريكا: "إذا كنت بمفردك في سيارتك ، أو مع أحد أفراد أسرتك، فهذا وضع منخفض الخطورة إلى حد كبير ولا تحتاج إلى ارتداء قناع وجه من القماش."
ومع ذلك، هناك بعض السيناريوهات التي يكون فيها ارتداء قناع في السيارة أمرًا منطقيًا للمساعدة في حماية الآخرين أثناء جائحة الفيروس التاجي.
يمكنك ارتداء كمامة في سياراتك إذا كنت تسافر مع شخص لا يعيش معك يجب عليك ارتداء قناع لأنه لا يمكنك الحفاظ على مسافة جسدية آمنة من شخص ما في هذه الحالة.
يجب عليك أيضاً ارتداء كمامة إذا كنت تفتح نافذة السيارة للتفاعل مع شخص ما أثناء القيادة أو في مكان تشتري منه شيئاً أو عندما يسلمك رجل الدليفري مشترياتك في السيارة.
إذا كنت عامل توصيل أو تتوقف عدة مرات خلال رحلة واحدة، فمن المعقول ارتداء القناع في السيارة بين التوقفات سيمنعك ذلك من لمس القناع بشكل متكرر، والذي يمكن أن يكون به جراثيم، عن طريق خلعه وإعادته مرة أخرى في كل مرة تخرج فيها من السيارة.
إذا كنت ترتدي قناعًا في السيارة، فأنت تريد التأكد من أنه يعمل بشكل صحيح يجب أن يغطي أنفك وفمك وليس عينيك ، ويجب ألا يعيق رؤيتك.
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