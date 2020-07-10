شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطعمة المخمرة قد تقلل من معدل وفيات كورونا بنسبة 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة مثيرة أجراها باحثون فى أوروبا، إلى أن معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا COVID-19 من المرجح أن تكون أقل فى البلدان حيث النظم الغذائية الغنية بالخضروات المخمرة.

ففى وقت سابق من هذا العام، قام فريق طبى بمدرسة طبية تابعة لجامعة هومبولت وجامعة برلين، بالتحقيق في ما إذا كان النظام الغذائي قد يساهم في الاختلاف الكبير في معدلات الوفيات COVID-19 التي لوحظت بين البلدان، حيث وجدت الدراسة أنه في بعض البلدان ذات معدلات الوفيات المنخفضة، كان استهلاك الأطعمة المخمرة التقليدية مرتفعًا.



الأطعمة المخمرة والحماية من كورونا

ويقول الباحثون إنه إذا تم تأكيد فرضيتهم الخاصة باستهلاك الخضروات المخمرة في الدراسات المستقبلية، فإن COVID-19 سيكون أول وباء للأمراض المعدية يتضمن الآليات البيولوجية المرتبطة بفقدان "الطبيعة"، حيث يوضح الباحثون أن التغيرات الكبيرة في الميكروبيوم التي تسببها الحياة الحديثة واستهلاك الطعام الأقل تخميرًا، ربما زادت من انتشار المرض أو شدته.

ونشرت الورقة البحثية على موقع "medRxiv"، بينما تخضع لمراجعة علمية، ومع ذلك، فإن هذه الورقة هى تقرير أولى ولا ينبغى اعتبارها معلومات قاطعة أو ثابتة.

الدور المحتمل الذى قد تلعبه التغذية فى كورونا تحتوي العديد من الأطعمة على خصائص مضادة للأكسدة، وقد تم اقتراح التغذية للعب دور مخفف في COVID-19، وتزيد عملية التخمير من النشاط المضاد للأكسدة للمنتجات الغذائية، بما فى ذلك الحليب والفواكه والخضروات واللحوم.

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وافترض الفريق البحثى أن استهلاك الأطعمة المخمرة قد يفسر بعض الاختلافات في معدلات وفيات COVID-19 بين البلدان في أوروبا.

ولاختبار الفرضية استخدم الفريق معلومات من قاعدة البيانات الأوروبية الشاملة لاستهلاك الغذاء لتقييم استهلاك الأطعمة المخمرة المختلفة حسب البلد، بما فى ذلك الخضروات والحليب واللبن الزبادى والحليب الحامض والخضروات المخللة.

وتم حساب معدلات وفيات COVID-19 باستخدام معلومات من مركز موارد جونز هوبكنز كورونا فيروس ، واستخدم EuroStat للحصول على بيانات حسب البلد ، بما فى ذلك الناتج المحلى الإجمالى، والكثافة السكانية ، والنسبة التى تزيد عن 64 عامًا ، ومعدل البطالة وانتشار السمنة.



الأطعمة المخمرة وعلاقتها بكورونا

ماذا وجدت الدراسة؟أفاد الباحثون أنه من بين جميع المتغيرات التي تم النظر فيها ، كان للخضروات المخمرة فقط تأثير كبير على معدل الوفيات حسب البلد، ومقابل كل جرام في اليوم زيادة في متوسط ​​الاستهلاك للخضروات المخمرة ، انخفض خطر الوفيات COVID-19 بنسبة 35.4%. ماذا وجدت الدراسة؟أفاد الباحثون أنه من بين جميع المتغيرات التي تم النظر فيها ، كان للخضروات المخمرة فقط تأثير كبير على معدل الوفيات حسب البلد، ومقابل كل جرام في اليوم زيادة في متوسط ​​الاستهلاك للخضروات المخمرة ، انخفض خطر الوفيات COVID-19 بنسبة 35.4%.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تشير فقط إلى دور النظام الغذائي في COVID-19، إلا أنها جزء آخر من الفرضية التي تقترح أن الأطعمة المخمرة التقليدية قد تكون متورطة في الوقاية من COVID-19 الشديدة.





ماذا عن مناطق خارج أوروبا؟يشير الباحثون إلى أن دراستهم كانت مقتصرة على الدول الأوروبية، وأنه سيكون من المفيد اختبار الفرضية في مناطق أخرى، حيث يكون استهلاك الأغذية المخمرة مرتفعًا، ومعدلات وفيات COVID-19 منخفضة.