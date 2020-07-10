المكملات الغذائية للأطفال والرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 10:47 صباحاً - جدول المحتوى

ما هي المكملات الغذائية؟

ما هي المكملات الغذائية الضرورية للرضيع في العام الأول؟

هل هناك مكملات غذائية لزيادة الوزن عند الأطفال؟

حالات يلزم فيها استخدام المكملات الغذائية؟

أهم الفيتامينات التي قد يحتاجها الطفل والأغذية التي تحويها؟

نصائح لإعطاء الطفل المكملات الغذائية





يمتلئ الفضاء الإلكتروني والقنوات الفضائية اليوم بالكثير من الإعلانات عن العديد من المكملات الغذائية، وهناك العديد من المنتجات التي تنتجها شركات الأدوية، والتيتثير إعلاناتها الكثير من التساؤلات حول الأضرار المحتملة لها خاصة أن الإعلانات عادة لا تذكر أي شيء عن هذه الأضرار.

في هذا المقال يكشف لنا الدكتور عمرو إسماعيل محمد، طبيب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى أمينة بعجمان بعض الأمور المتعلقة بهذه المكملات خاصة التي يمكن أن يتناولها الأطفال والرضع من أجل نمو أفضل.

ما هي المكملات الغذائية؟

هي منتجات تحتوي على العديد من المكونات مثل الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، وبعض المكونات العشبية أو النباتية التي تهدف لتكملة الغذاء أو تعويض بعض العناصر الغذائية المهمة التي قد لا تتوافر فيه بشكل كاف.

عادة ما يتم تناول هذه المكملات عن طريق الفم في صورة أقراص، كبسولات، مسحوق، چيلْ أو سائل.

ما هي المكملات الغذائية الضرورية للرضيع في العام الأول؟

يعتبر حليب الرضاعة ليس كافيًا لجميع احتياجات الرضيع على مدار العام إذا ما أخذنا في الاعتبار صحة الأم وحصولها على القدر الكافي من الفيتامينات لتمنحها لطفلها عبر الحليب وفي حالة إن لم يتوافر للطفل رضاعة طبيعية، يحتاج إلى استكمال هذه الفيتامينات من الخارج، لذا يجب عليكِ معرفة الجرعة الكافية من المكملات الغذائية للأطفال الرضع في عامه الأول والضرورية لاستكمال نموه.

هل هناك مكملات غذائية لزيادة الوزن عند الأطفال؟

لا ينصح الأطباء بإعطاء الأطفال مكملات لزيادة الوزن، والأفضل هو زيادة السعرات الحرارية الموجودة في الطعام، عن طريق إضافة بعض المكونات عالية السعرات إلى طعام طفلك، ولكن يجب التأكد من ملاءمتها لعمر الطفل وعدم تحسسه منها، وهي:

• اللبن المكثف المُحَلَّى.

• الأجبان بأنواعها.

• العسل (لا يقدم للطفل قبل عمر سنة ونصف).

• زبدة الفول السوداني.

• الأفوكادو.

• الزبد.

• البيض.

• المكسرات والفواكه المجففة، مثل: الزبيب.

• الأرز والمكرونة.

• الزبادي.

حالات يلزم فيها استخدام المكملات الغذائية؟

* الأطفال المصابون بضعف الشهية أو الأنيميا.

* عدم تناول الطفل لكميات كافية من الغذاء بشكل عام أو تناولها بشكل انتقائي.

* العادات الغذائية غير المنتظمة، مثل اتباع نظام غذائي معين، كالنظام النباتي، أو نظام غذائيخالٍ من منتجات الألبان.

* الإصابة باضطرابات غذائية مثل اضطراب الأكل الانتقائي.

* الأطفال الذين يتبعون عادات غذائية خاطئة، مثل الإقبال على شرب المشروبات الغازية بكثرة، الذين يتناولون الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة بكثرة.

* الإصابة بمشاكل صحية تمنعهم من تناول الطعام، مثل: صعوبة في البلع، اضطرابات في الجهاز الهضمي..إلخ

* الإصابة بمشاكل صحية مزمنة مثل: الربو، حساسية الغلوتين، أو حساسية من الحليب.

* الأطفال ذوو النشاط الزائد، كمن يمارسون نشاطات بدنية.

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أهم الفيتامينات التي قد يحتاجها الطفل والأغذية التي تحويها؟

فيتامين A:

يعد أحد أهم الفيتامينات لنمو الخلايا وتعزيز عملية النمو الطبيعي لطفلك، وهو مهم: لصحة الجلد، والعينين، ولتجديد خلايا العظام، ولتعزيز جهاز المناعة بكونه أحد مضادات الأكسدة القوية. وأهم مصادره الغذائية: الكبد، والحليب ومنتجاته، والخضار الورقية، والخضار والفواكه ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والبطاطا الحلوة والشمام والمشمش.

فيتامين D:

تكمن أهميته بكونه يدخل في تكوين كل من العظام والأسنان، ونقصه قد يؤدي إلى إصابة الطفل بمرض الكساح وتشوهات في العظام ولينها. وأهم مصادره: التعرض لأشعة الشمس، الحليب ومنتجاته، المشروم، الأغذية المدعمة به.

فيتامين C:

يعتبرمن أحد الفيتامنات المهمة لتعزيز مناعة الجسم باعتباره مضاد أكسدة قوياً، كما وأنه يدخل في تكوين الكولاجين وبناء الخلايا في الجسم. وأهم مصادره: الحمضيات بأنواعها، الفلفل الرومي، الكيوي.

مجموعة فيتامينات B:

وهي مجموعة من الفيتامينات المهمة للعديد من العمليات الحيوية في الجسم، وتدخل في عمل العديد من الإنزيمات وعمليات التمثيل الغذائي، وإنتاج الطاقة، ومهمة للدورة الدموية وعمل الأعصاب، وأهم مصادرها الحبوب الكاملة، والخضار الورقية، والمصادر الحيوانية والحليب ومنتجاته.

* أما عن المعادن فأهمها للطفل هو الكالسيوم لضمان النمو السليم لعظام وأسنان الطفل، وعنصر الحديد الضروري لعمليات مختلفة في الجسم، ولدخوله في تكوين الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء ولأهميته في تعزيز المناعة. بالإضافة إلى معادن أخرى تدخل في عمليات النمو المختلفة في الجسم، وضرورية لتعزيز المناعة، مثل: الزنك، واليود، والنحاس، والسيلينيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم وغيرها.

متى تشكل المكملات الغذائية خطراً على صحة طفلك؟

* إذا أعطي بعض أنواع المكملات ذات التأثيرالإدماني.

* المكملات القابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامينات أ-د-ك-هـإذا أخذت بكميات زائدة تكون سامة.

* بعض أنواع الفيتامينات التي تؤخذ بكميات عالية لأغراض علاجية أوبغرض تقوية المناعة يكون لهاآثار جانبية سلبية مثل الإصابة بالصداع والغثيان والإسهال.

* المكملات الغذائية، التي تحوي المنتجات العشبية، قد تتفاعل مع بعض أنواع الأدوية، ويكون لديها آثار جانبية غير مرغوب فيها.

نصائح لإعطاء الطفل المكملات الغذائية

* بعض أنواع تراكيب الحليب الصناعي قد تكون مدعمة بهذه الفيتامينات، فننصحك بالبحث عن هذه المنتجات التي قد يكون لها دور إيجابي أكثر، وكبديل ممتاز لأخذ المكملات الغذائية على شكل حبوب أو قطرات.

* تذكري دائماًأن امتصاص العناصر الغذائية بصورتها الطبيعية المتواجدة فيها في الأطعمة سيكون أفضل وأكثر نجاعة من مجرد تناول طفلك للفيتامينات المكملة.

* حاولي دائماًإبقاء علب الفيتامينات بعيدة عن متناول الطفل، فهي ليست كقطع الحلوى يمكن تناولها في أي وقت.

* إذا كان طفلك يأخذ أي نوع خاص من الأدوية، فيجدر بك التشاور مع الطبيب حول إذا ما كان هذا الدواء يمنع امتصاص بعض المواد الغذائية في جسمه أو قد يؤدي إلى نقصها.

* قبل إعطاء طفلك أي مكمل غذائي عليك إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من حاجة طفلك لتناول هذا المكمل، كما ويجدر بك دائماً استشارة الطبيب لوصف ما هو مناسب.

* في حال الحاجة لإعطاء طفلك المكمل الغذائي فينصح بالبدء بذلك لمن هم فوق سن أربع سنوات، ما لم يقترح الطبيب خلاف ذلك.

* بعد فترة من تناول طفلك للمكملات الغذائية يجب مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات بشكل دوري، فأخذه للمكمل الغذائي لن يستمر إلى مدى الحياة.

* دائماً اقرئي الإرشادات التي يزود بها أي مكمل غذائي، مثل كيفية الحفظ، وما العمل في حال تناول جرعات زائدة.

* التزمي دائماً بالحرص على أن يأخذ طفلك الكميات الكاملة والمتوازنة من المجموعات الغذائية، حتى لو كان يتناول المكملات الغذائية، فهي لسد النقص، وليست للاستغناء عن تناول الأطعمة.