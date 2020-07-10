هل تناول البيض يزيد أعراض متلازمة القولون العصبي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيض من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، وإذا كنت تحب تناوله مسلوق أو مقلي أو "عيون" أو أومليت فأنت تحتاج إلى إعادة فحص علاقتك بالبيض إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي (IBS)، حيث قد يكون البيض محفزاً لبعض أعراض القولون بالنسبة لبعض المرضى، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وقالت الدكتورة كريستين لي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بكلايفند كلينيك: "يمكن ألا يسبب البيض أعراض القولون للبعض ولكنه قد يكون محفزًا لبعض أعراض القولون العصبي في حالات أخرى.. الأمر حقا يتوقف على الشخص."

ما هي متلازمة القولون العصبي؟

متلازمة القولون العصبي هو اضطراب هضمي شائع قد يسبب:

-ألم بطن.

-انتفاخ.

-إمساك.

-التشنج.

-إسهال.

-غازات.

وقالت الدكتورة لي "تميل الأعراض إلى أن تأتي وتذهب في الفترات الفاصلة بين النوبات ، هناك أوقات لا تعاني فيها أي أعراض من أعراض القولون العصبي، وتسمى فترات زمنية بدون أعراض."

محفزات القولون العصبي الشائعة

أعراض القولون العصبي هي فريدة من نوعها لكل شخص بالنسبة لبعض الناس، قد يكون الضغط العصبي سبب لاشتعال زيادة الأعراض في حالات أخرى ، يمكن أن يكون طعامًا معينًا أو سفرًا أو مواقف معينة.

تشمل محفزات القولون العصبي الشائعة:

-نظام غذائي يفتقر إلى التنوع والتغذية السليمة.

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-بعض الأطعمة مثل الجلوتين ومنتجات الألبان وفول الصويا والذرة والبيض والخضروات الصليبية (البروكلي والملفوف والقرنبيط ، إلخ).

-عدم توازن البكتيريا في الأمعاء ، والذي يمكن أن يحدث بعد تناول المضادات الحيوية أو الشفاء بعد الإصابة.

-الميكروبات والسموم ، مثل بكتيريا السالمونيلا والبكتيريا القولونية من الأطعمة الملوثة.

-الإجهاد أو عدم ممارسة الرياضة.

هل يسبب البيض الإسهال وأعراض القولون العصبي الأخرى؟

يعتمد ما إذا كان البيض صديقًا أم عدوًا على كيفية تأثير القولون العصبي عليك.

1-إذا كنت تعاني من الإمساك

"إذا كانت أعراضك تؤدي إلى آلام البطن والإمساك ، فقد يؤدي البيض إلى تفاقم القولون العصبي، حيث أن البيض مليء بالبروتينات ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الإمساك.

2-إذا كنت تعاني من الإسهال

وفقًا للدكتور لي، "بالنسبة لشخص يتعامل مع الإسهال السائد ، يمكن أن يكون البيض صديقًا ويساعد في ربط حركات الأمعاء."

3-الكربوهيدرات المخمرة هي نوع من مجموعة من الكربوهيدرات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم القولون العصبي. غالبًا ما يتسبب الجسم في إطلاق المزيد من الغازات ، مما يؤدي إلى الانتفاخ وتسبب الأعراض. بالنسبة لبعض الناس ، يمكن تجنب هذه الأطعمة لتحسين الحالة.

والبيض موجود في قائمة الأطعمة المسموح لك بتناولها ويساعد البيض لأنه غني بالبروتينات والعناصر الغذائية ومنخفض جدًا في الكربوهيدرات المخمرة.هذا يعني أنهم أقل عرضة للتسبب في الأعراض.

4- إذا كان لديك حساسية من البيض

إذا كان لديك حساسية من البيض ، فإن الإجابة واضحة تمامًا. "في الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض ، من الواضح أنهم لا يجب أن يأكلوا أي أطعمة تحتوي على البيض بسبب القلق من الحساسية تجاه بروتين البيض