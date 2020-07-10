شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على مستوى “فيتامين د” في جسمك.. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد “فيتامين د” واحدًا من أهم الفيتامينات المفيدة والتي يجب الحفاظ على مستواه في الجسم، حيث يُعد عنصرًا هامًا لجميع العمليات الحيوية في الجسم ولحماية العظام بالطبع، ويستعرض التقرير التالي عدة نصائح للحفاظ على مستوى “فيتامين د” في جسمك وفقًا لاختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town.

– تناولي الأسماك والمأكولات البحرية، حيث تعتبر الأسماك وثمار البحر من أغنى المصادر بالفيتامين د D، لذلك ننصحك بإدراج التونة، السردين، المحار، الجمبري، الأنشوا إلى مائدتك على الأقل مرتين في الأسبوع.

– فكري بتناول الفطر لمحاربة نقص الفيتامين د، حيث يعتبر الفطر من الأطعمة الخارقة الغنية بالفيتامين د، لذلك أضيفيه إلى لائحة غذائك اليومية، سواء من خلال تزيين أطباق السلطة به أو الأطباق الأخرى المُحضّرة للعائلة.

– قومي بإدراج البيض في نظامك الغذائي، حيث يعتبر البيض مصدراً مهماً للبروتينات، ناهيك عن أهميّة صفاره للحصول على جرعة مهمّة من الفيتامين د. إذ يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من هذا الفيتامين.

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– تعرّضي لأشعة الشمس، حيث يُعرف عن الفيتامين د أنه فيتامين أشعة الشمس، فاستفيدي من الطقس الدافئ للتعرّض لهذه الأشعة لفترة وجيزة يومياً للحصول على الفيتامين د، لكن حذارِ فترات الذروة بين الـ12 -4 بعد الظهر.

– فكري باستهلاك بدائل الحليب فهي مفيدة، حيث يمكن أن تساعد بدائل الحليب مثل حليب الصويا وحليب اللوز في محاربة نقص الفيتامين د، ويمكنكِ التوجه إلى الأطعمة المدعّمة بهذا الفيتامين من خلال قراءة الملصق الغذائي.

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