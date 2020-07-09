بكتيريا الأمعاء تمنع الإصابة بأمراض القلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف علماء أن إحدى أنواع البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء البشرية لها القدرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجد الفريق البحثي من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية أن نشاط بكتيريا "Eubacterium limosum" في الأمعاء يقلل من إنتاج مادة كيميائية مرتبطة بتطور انسداد الشرايين، وفقاً لدراسة نشرت بمجلة "الكيمياء البيولوجية".

وتتنافس هذه البكتيريا مع البكتيريا السيئة للوصول إلى نفس العناصر الغذائية في الأمعاء، وإذا فازت البكتيريا الجيدة، فقد تمنع المشاكل الصحية التي يمكن أن تنتج عن كيفية استقلاب الجسم للطعام.

ويرى العلماء إمكانية استخدام هذه البكتيريا المفيدة للأغراض العلاجية في المستقبل، وقد أظهرت الأبحاث السابقة بالفعل أن البكتيريا "جيدة" لأنها تهدئ الالتهاب في الأمعاء.

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وقال جوزيف كرزيكي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة "أوهايو" في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، الأربعاء: "على مدار العقد الماضي، أصبح واضحاً أن البكتيريا الموجودة في الأمعاء تؤثر على صحتنا بطرق عديدة، ويؤثر الكائن الحي الذي درسناه على الصحة من خلال منع المُركب الذي يسبب مشكلات من أن يصبح مركباً أسوأ".

وتسمى المادة الكيميائية المرتبطة بالشرايين المسدودة التي تميز تصلب الشرايين (تريميثيل أمين) أو "TMA"، ويتم إنتاجها أثناء عملية التمثيل الغذائي عندما تتفاعل بعض الميكروبات المعوية غير المفيدة للبشر، مع بعض العناصر الغذائية من الطعام.

ومن بين هذه العناصر الغذائية (L-carnitine) وهو مُركب كيميائي موجود في اللحوم والأسماك ويستخدم أيضاً كمكمل غذائي لتحسين الانتعاش بعد التمرين.

واكتشف كرزيكي وزملاؤه أن البكتريا (E. limosum) تتفاعل مع العنصر الغذائي (L-carnitine) بطريقة مختلفة في القناة الهضمية، وأن التفاعل يقضي على دور هذا العنصر الغذائي في إنتاج المادة الكيميائية المرتبطة بالشرايين المسدودة (TMA).