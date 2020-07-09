إنفوجراف.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح

سجل المصري محمد صلاح هدفين في فوز فريقه ليفربول بنتيجة 3-1 على مضيفه برايتون في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وارتقى المصري محمد صلاح إلى المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2019-2020 الذي حسم الريدز لقبه قبل 7 جولات من النهاية.

ويتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي جدول الترتيب برصيد 22 هدفا، متفوقا بهدفين عن بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

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ويأتي محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 19 هدفا، متفوقا بهدف عن داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، فيما يحتل سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 16 هدفا.





ويأمل الفرعون المصري في دخول تاريخ المسابقة، بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تواليا، وهو الإنجاز الذي لم يسبقه إليه سوى الإنجليزي آلان شيرار نجم بلاكبيرن روفروز ونيوكاسل يونايتد السابق، والفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق.

صلاح توج هدافا للدوري الإنجليزي في آخر موسمين، حيث سجل 32 هدفا في 2017-2018 احتل بها الصدارة منفردا، قبل أن يشاركه زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال اللقب الموسم الماضي برصيد 22 هدفا لكل منهم.