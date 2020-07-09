5 أسباب تجذب الرجل إلى المرأة ذات الشعر القصير

مع أن المرأة ذات الشعر الطويل تعتبر أكثر جاذبية في عيون الرجال، إلا أن هنالك العديد من الأسباب التي تجذب بعض الرجال إلى السيدات ذوات قصات الشعر القصيرة أيضاً، ، فإليكِ 5 أمور لانجذاب الرجل للمرأة ذات الشعر القصير.

أمور تجذب الرجل للمرأة ذات الشعر القصير

1. الشعر القصير يحصل على مزيد من الاهتمام

تبرز قصات الشعر القصيرة عن البقية، لذلك يميل الرجال إلى ملاحظتها دائماً، فالشعر القصير ليس شائعاً مثل تسريحات الشعر الطويلة، ما يجعل المرأة مميزة.

2. رؤية الوجه والرقبة بشكل أفضل

ربما لاحظتِ أن العديد من عروض الأزياء تجعل العارضات يملن إلى وضع شعرهن إلى الخلف، ذلك لأن الشعر يمكن أن يشتت ويخفي ملامح الإناث، وعلى ما يبدو أن الرجال يتفقون مع هذه الفكرة، قائلين إن الوجه والرقبة جذابان للغاية بالنسبة لهم، والشعر القصير يجعل جمال الأنثى يبرز أكثر، تعد تسريحة الشعر القصير جذابة دائماً، فهي تظهر عظام الوجنة وبنية الوجه بشكل جيد.

3. الشعر القصير غير مكلف

Advertisements

يفكر بعض الرجال في الوقت المستغرق لتصفيف قصة الشعر الطويل. يمكن أن تكون معركة حقيقية مع تجفيف الشعر، وفرده، بالإضافة إلى أن تكلفة منتجات فرد الشعر وحدها تبدو مجنونة للرجال.

4. الشعر القصير = الثقة

ليست كل امرأة مستعدة لتجربة قصات الشعر القصيرة. إنها تتطلب شجاعة حقيقية، والأهم من ذلك الثقة. ينجذب الرجال إلى السيدات التي تتطلع دائماً إلى تطبيق قصات الشعر الجريئة، فهي قد تكون لديها ثقة أكبر مقارنه بغيرها بالتأكيد؛ لتطبيقها لتلك القصات.

5. غالباً ما يعني ذلك أن المرأة تهتم بمظهرها أكثر

أخيراً، وليس آخراً، يحتاج الشعر القصير إلى اهتمام أكبر لتصفيفه، وهذا مهم جداً للرجال.

قد يهمك أيضاً :