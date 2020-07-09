شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب الأعياء والتعب الشديد بعد «الجماع»؟.. «استشاري» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك عدة عوامل قد تسبب حالة التعب والإعياء الشديد بعد الرفث.

وقال “النمر” في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال ما سبب الإعياء والتعب الشديد بعد الرفث؟، إن له أسباباً كثيره منها:

– ضعف اللياقة البدنية.

– ارتفاع الضغط الشرياني.

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– ضعف عضلة القلب.

– تضيق شرايين القلب.

– ضعف كفاءة الرئتين (ربو،تليف..الخ)

– ارتفاع الضغط الرئوي.

– فقر الدم.