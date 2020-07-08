عمدة أتلانتا الأميركية تعلن ثبوت إصابتها بوباء "كورونا"

واشنطن - لايف ستايل أعلنت كيشا بوتومز عمدة مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.وقالت بوتومز الاثنين، إن نتيجة اختبار فيروس كورونا لديها جاءت إيجابية، لكن أعراض المرض لم تظهر عليها.ولم تعط المزيد من التفاصيل حول حالتها الصحية، ولم تذكر ما إذا كانت تخضع للحجر الصحي وتاريخ أخذ العينة منها. قد يهمك ايضا :

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