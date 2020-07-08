"الصحة العالمية" تكشف عن تقارير تفيد بانسحاب أميركا رسميًا من المنظمة

كشفت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول تقارير إليها تفيد بإبلاغ الولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة، لكن ليس لديها معلومات أخرى في هذه المرحلة.وبحسب وكالة "رويترز" قال متحدث باسم المنظمة: "وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إخطارا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من السادس من يوليو 2021".

وأضاف: "ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة". وكانت الأمم المتحدة قالت، في وقت سابق اليوم، إنها تلقت إخطارا رسميا بقرار الرئيس دونالد ترامب قبل أكثر من شهر.وكشف السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، اليوم الثلاثاء، عن إخطار الرئيس الأميركي ترامب للكونغرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مينينديز في تغريدة، عبر "تويتر": "تلقى الكونغرس إخطاراً بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة". وتابع السيناتور في تغريدته: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأميركيين، إنه –القرار- يترك الأميركيين مرضى وأميركا وحيدة".

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