شابة تمتلك ثاني أطول سيقان في العالم ولا تُخطّط في دخول "غينيس"

تعيش الشابة رينتسينخورلو بود، البالغة من العمر 29 عامًا، حياة فريدة من نوعها؛ إذ يبلغ طولها حوالي 2 متر، ويبلغ طول ساقيها 125 سنتيمترًا من الورك إلى الكعب، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي العالمي الذي تحمله ماسي كورين البالغة من العمر 16 عامًا، من تكساس ويبلغ 134 سنتيمترًا.

وتعيش رينتسينخورلو، من منغوليا، الآن في شيكاغو، وهي من عائلة جميع أفرادها طوال القامة؛ إذ يبلغ طول والدها 2 متر وطول والدتها 1.8 متر، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وبدلاً من إخفاء ساقيها، تقوم رينتسينخورلو التي تعرف اختصارًا بـ"رين" بارتداء السراويل القصيرة والكعب العالي، إذ علقت على الأمر قائلة: "أحب ارتداء السراويل القصيرة والكعب العالي، خاصة أن ساقيّ تبدوان أطول، أحب ساقيّ الطويلتين، وأعتقد أنهما تجعلاني أكثر جمالًا."

وتعتقد رين بأن لديها أطول أرجل في العالم، إلا أنها تصر على أنها لا ترغب في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، حيث قالت: "لا أخطط لذلك، لا أهتم بالأمر".

وبالرغم من أن طولها لا يسبب مشكلة بالنسبة إليها فإنها تواجه بعض التحديات المتمثلة في العثور على الملابس التي تناسب طولها والدخول للأماكن بسهولة، وقالت رين: "المداخل قصيرة جدًا بالنسبة لي، أكره ذلك؛ لأن رأسي تصطدم بها، كما يعد العثور على ملابس ملائمة أمرًا صعبًا جدًا، فضلًا عن حجم حذائي ولا يمكنني العثور على أي حذاء في آسيا وحتى في منغوليا وكوريا"، مضيفةً أنها حاولت التسوق في الولايات المتحدة عدة مرات، إلا أنها لم تتمكن من العثور على أي ملابس أيضًا، لذا فهي تقوم بشراء بعض الملابس عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من عدم تعرضها للتنمر في المدرسة، إلا أنها اعترفت بأنها كانت أقل إيجابية بشأن طولها في سن صغيرة.

وتلقت رين بعض الفرص للعمل كعارضة أزياء، وتابعت "أقوم بعرض الأزياء بدوام جزئي، وبدأت للتو العمل مع علامة تجارية واحدة لعرض السراويل الضيقة للفتيات الطويلات".

وذكرت: "يسألني الكثير من الناس، هل أنت عارضة أزياء؟ لذا أشعر بالارتياح عندما يسألوني ذلك، فكونك طويل القامة أمرا جميلا ويجعلك تبدو فريدًا عن الآخرين".

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