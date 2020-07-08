أجمل النساء الملكيات على مرّ التاريخ أبرزهنّ نفرتيتي وجريس كيلي وإيزابيلا

يمتلك التاريخ نموذجا أصيلا دائما للجمال الخيالي الأنثوي، كذلك الجمال الملكي، فهناك العديد من النماذج الحديثة التي أثرت في الملايين، مثل ميجان ماركل وكيت ميدلتون، بالإضافة إلى الأميرة الراحلة ديانا، لكن الحقيقة أن العالم كان لديه دائمًا نصيبه من الأميرات والملكات اللاتي كن مذهلات جدًا لدرجة أنهن كان بإمكانهن الخروج مباشرة من فيلم هوليوود أو ديزني في عصر الشاشة الفضية.

ورصد تقرير منشور على موقع THE LIST، أبرز النساء الملكية ذات الجمال، على مدار التاريخ وحتى الآن:

الأميرة فوزية

وصفتها مجلة نيويورك تايمز بأنها "نسخة أكثر فتنة من هيدي لامار، وليونة فيفيان لي،" نشأت ابنة الملك فؤاد الأول، نجل الخديو إسماعيل، والملكة نازلي صبري، في الفخامة والرفاهية. وتزوجت فوزية عام 1939، من خلال زواج مدبر في سن 17، من محمد رضا، شاه عهد إيران.

في عام 1942، أصبحت الأميرة فوزية إمبراطورة إيران بعد أصبح زوجها الشاه إمبراطورا، كانت ملامحها مثيرة للإعجاب في النهاية، طلقت فوزية الشاه، وتزوجت، وأصبحت أكثر سعادة، وأنجبت طفلين آخرين، و توفيت عن عمر يناهز 91 عامًا 2013.

جريس كيلي

النجمة السينمائية الشهيرة جريس كيلي التقت الأمير رينييه الثالث من موناكو في عام 1955، وتزوجا في عام 1956، فقد كانت لوحة جمالية لا مثيل لها، توفيت كيلي بشكل مأساوي في حادث سيارة عن عمر يناهز 52 عامًا، لكن إرث بريقها وذكائها لا يزالان على قيد الحياة.

ريتا هايورث

ريتا هيوارث إحدى الوجوه الملكية الجميلة فقد تزوجت من الأمير الباكستاني على سلمان أغا خان، تزوج الاثنان في عام 1947 في فرنسا. كان لديهما ابنة، هي الأميرة ياسمين أغا خان، لكن الزواج لم يكن على ما يرام، وفي عام 1951 وسط شائعات عن خيانة زوجها، قدمت هايورث طلبًا للطلا. تم قبول طلبها أخيرًا في عام 1953.

توفيت ريتا هيوارث بسبب مرض الزهايمر في عام 1987، وكانت سنواتها الأخيرة غير سعيدة إلى حد كبير لكن العالم سيتمتع دائمًا بالإرث الفني الذي تركته.

الأميرة ماري

ولدت الأميرة ماري لدوقية روسيا الكبرى ماريا ألكسندروفنا والأمير ألفريد دوق إدنبره عام 1875. وكانت الأميرة التي تحمل لقب "ميسي" تمتلك جمالا يشبه أليس في بلاد العجائب فقد كانت معروفة بـ "عيونها الزرقاء المتلألئة وشعرها الناعم الحريري، وتأطير الملامح الرقيقة"، كما وضعتها جوليا جيلاردي في كتابها Born to Rule. قيل أنه تم تكريمه من قبل ونستون تشرشل، تزوجت ماري في النهاية الأمير فرديناند، ولي عهد رومانيا.

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الأميرة جاياتري ديفي

ابنة الأميرة أنديرا راجي من بارودا والأمير جيتندرا نارايان من سلالة كوخ في ولاية آسام القديمة، نشأت الأميرة جاياتري ديفي في حياة ملكية فخمة، تميزت بعيونها الداكنة الجذابة، والشعر الداكن المتدفق، والشفاه الياقوتية، عرفت في جميع أنحاء العالم بسبب جمالها واهتمامها بالموضة.

إيزابيلا

الأميرة إيزابيلا من البرتغال، ابنة ماريا من أراجون ومانويل الأول، ولدت عام 1503، كانت طفولتها سعيدة، بالإضافة إلى أنها كانت فتاة جميلة، تزوجت من الإمبراطور الروماني المقدس تشارلز الخامس، وبذلك أصبحت ملكة إسبانيا.

الملكة رانيا

ولدت رانيا الياسين في 31 أغسطس 1970 وأصبحت ملكة الأردن بعد أن تزوجت من الأمير عبدالله الذي أصبح في ما بعد ملكًا وتتميز بجمال طبيعى وأناقة لافتة للأنظار.

نفرتيتي

قد تكون الملكة نفرتيتي في المرتبة الثانية بعد كليوباترا، في ما يتعلق بجمال الملكات القدماء، فهي زوجة الفرعون أخناتون، حكمت خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكانت معروفة بحبها للفن. كانت لديها وزوجها ست بنات، عرفت أيضا بملامحها المنحوتة وعيونها الجذابة، وابتسامتها الهادئة

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