تعرفي على أفضل الطرق للتعامل مع عريسك العصبي لامتصاص غضبه

العريس العصبي لا يعني أبداً أنه زوج سيء ولا يعني أبدا أنه يقصد اهانتك أو جرح مشاعرك، ولكن باختصار هو غير قادر على التحكم بانفعالاته التي تنتج بسبب نقص في تلبية بعض احتياجاته منها الاحتياجات الجنسية أو احتياجاته في المأكل والملبس أو حتى في شعوره بعدم التقدير والاحترام من زوجته.

هذا النقص قد يدفع انفعالات العريس العصبي لتثور على أتفه الأسباب ولذلك لا بد من التعامل بطرق ذكية مع العريس العصبي لامتصاص غضبه والسيطرة على الموقف.

سيطري على هدوئك واعصابك في لحظة غضبه

"هي" تعرفك عزيزتي على أفضل الطرق للتعامل مع العريس العصبي لتكسبيه خصوصا أن علماء النفس أشاروا إلى أن الزوج العصبي طيب القلب على الرغم من مزاجه الحاد وسرعة غضبه وانفعاله الشديد :

- تصرفي بذكاء معه وتعلمي لغة الحوار التي تناسبه وتوقيت نوبات غضبه لتستطيعي التعامل معه بطريقة سليمة وتهدئته ومساعدته على تجاوز هذه الحالة.

- احذري من أن تثوري مع غضبه لأنه يكون غير قادر على السيطرة على انفعالاته في هذه الحالة، وغضبك سيفاقم المشكلة ويُضخمها بدلاً من أن يخففها ويحتويها، لذلك كوني هادئة ومتماسكة في لحظة غضبه.

- اطردي فكرة الانفصال من رأسك في حال كان عيبه الوحيد هو العصبية، لأنه في هذه الحالة يتمتع بصفات وميزات مشرقة في شخصيته تجعله حلم كل فتاة.

العريس العصبي لا يعني أبداً أنه زوج سيء

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-استخدمي اللباقة في الحديث معه واحرصي على عدم استفزازه بأسلوبك أو الاستهزاء بكلامه ورأيه أو الإصرار على رأيك بمواجهته لأن مثل هذه الاساليب تجعله يخرج عن طوره وينفجر في وجهك.

-أظهري له باستمرار احترامك وتقديرك له ودعيه يشعر بمدى قيمته لديك.

- عند غضبه يمكنك طرح سؤال تنم عن اهتمامك به مثل: "لماذا أنت غاضب؟" أو "هذا لا يستحق الغضب"، واحرصي على عدم اثارة غضبه اكثر من خلال بعض العبارات مثل "إهدأ".

- بعد هدوء غضب الزوج ناقشي موضوع الخلاف معه بهدوء ولا تتخذي منه موقفا سلبيا كمقاطعته أو لومه بل احرصي على محاولة الوصول الى تفاهم وحل.

اقطعي النقاش عندما تثور عصبية زوجك

- كوني صريحة معه في كل الأحوال حتى لا تشغلي باله بأمور قد تضاعف غضبه وتضغط على أعصابه.

- احتويه بالحب والحنان وهيئي له أجواء هادئة بعيدًا عن التوتر والعصبية لتحتويه وتروضيه رويدا رويداً على الهدوء

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