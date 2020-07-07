سجلت الإمارات 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 52,068 حالةً. وأشارت الحكومة الإماراتية اليوم إلى أنها سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 324 حالة وفاة. كما سجلت 424 حالة شفاء جديدة، ارتفع معها العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 40,721 حالة. Advertisements قد يهمك ايضا: الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا سلطنة عمان تسجل 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.