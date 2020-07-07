بدور البراهيم تؤكد أنفقت مليون ريال سعودي خلال شهر العسل في فرنسا

أبدت السعودية بدور البراهيم، ندمها على إنفاق مهرها المقدر بـ“مليون ريال“ على تسوقها وشراء منتجات قليلة الأهمية من فرنسا.

وظهرت بدور في مقطع فيديو على حسابها الرسمي بتطبيق ”سناب شات“؛ تقول إنها كانت في نقاش مع صديقاتها وأهلها فذكرتهم بشيء غالي الثمن، فردوا عليها ”الآن أنتي معك مليون“، فأجابت ”إيش مليون ما هو راح خلاص كله قضيت به وصرفت على منتجاتي في المصانع وأصبح ما عندي شيء يفكروا أن عندي كنوز“.

وعبرت ”البراهيم“ عن قلة المبلغ بالنسبة للأغنياء، قائلة: ”أي شخص ثري بيعرف إن المليون هذا ولا شيء.. أهو رحت فرنسا المليون طار وكنت أتصور وأنا بشتري كل شيء“، مضيفة ”اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا“.

وأبدت الفاشينيستا حسرتها على كل ما أشترته أثناء قضائها لشهر العسل في فرنسا، قائلة: ”يا ريت حد عطينا كف على كل التبذير ده.. يعني مئات الآلاف انصرفت على شنط وجاكيتات وإكسسوارات وساعة“. مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن لما صرفت تلك المبالغ على هذه الأشياء لأن هناك أشياء أهم، مختتمة: ”يلا الله بياخد شيء ويعوضنا بإذن الله بشيء أحسن منه“.

وبدور، هي فاشينيستا سعودية تحظي بمتابعة مليونية على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وسبق لها الزواج ولديها طفلان.

وفي شهر فبراير الماضي أعلنت ”البراهيم“ نبأ زواجها من جديد عبر حسابها بـ“سناب شات“، وكشفت أن قيمة المهر بلغت مليون ريال سعودي، وأثار الرقم المعلن جدلا واسعا بين المتابعين وشكك البعض في المبلغ المقدم لها فقامت بنشر صورة من وثيقة الزواج تثبت قيمة المهر.

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