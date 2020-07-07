شكرا لقرائتكم خبر عن خبير صحي يحذر..عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى يزيد من تفشى كورونا ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ديفيد نابارو، خبير الفيروسات التاجية بمنظمة الصحة العالمية، إن بريطانيا ستعاني حتماً من تفشي مرض " كوفيد 19 " إذا استمرالناس في عدم الالتزام بقواعد المباعدة الاجتماعية.

وقد اعترف الدكتور ديفيد نابارو، بأن كل شخص يجب أن يستمتع" بعد أكثر من 100 يوم من الإغلاق، لكنه حذر من أن مجموعات الفيروس ستندلع حتمًا إذا لم يستطع البريطانيون إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي مع إعادة فتح الاماكن العامة والمطاعم والحانات.

كانت المدن في جميع أنحاء بريطانيا تتحرك على نطاق لم يُر منذ أن أمر بوريس جونسون بإغلاق الحانات في محاولة يائسة للسيطرة على Covid-19 في 23 مارس.

ولكن بمجرد تخفيف الإغلاق عادت الحياة الليلية في البلاد، حيث تدفقت الملايين للشوارع في مشهد من الشرب المفرط الذي طال انتظاره، وأظهرت صور من سوهو في وسط لندن مئات الشباب متقاربين ببعضهم في الشوارع في وقت متأخر من الليل

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وردد الدكتور نابارو المخاوف ، محذرًا من أن أي طفرات مستقبلية ستذكرنا بسرعة بأنه سيكون علينا أن نكون أكثر حذراً، وفي حديثه عن تهديد المزيد من موجات Covid-19 ، أخبر سكاي نيوز: حسنًا ، ربما في الوقت الحالي يتعامل الناس معه برفق، لكن إذا فعلنا ذلك بخفة ، كما أظن أننا قد نفعل ، فإن بعض الفاشيات الكبيرة ستظهر في الأسابيع القليلة المقبلة".

توسل الدكتور نابارو الشباب بعدم التعامل مع الفيروس باستخفاف فقد تعرض غيرك للاصابة والموت دون ان تعرف، وحث البريطانيين على "الاستعداد لمواجهة الفيروس وأخذ الامر على محمل الجد.

وقال : "سأشعر بقلق بالغ إذا شعرت بوجود جيل كامل من الناس لا يفعلون ذلك".