شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد ندوة للاستخدام الآمن لمطهرات اليدين خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ندوة عبر الفيديو، للاستخدام الامن لمطهرات اليدين، خلال انتشار جائحة فيروس كورونا، موضحة، أن فيروس كورونا غير حياتنا، وأصبحت المطهرات، ومعقم اليدين، ومعدات الحماية الشخصية (PPE) سمات لمحاربة انتقال الفيروس.



الاستخدام الامن لمطهرات اليدين

وأوضحت، أن معظم هذه المنتجات تحتوى على مواد كيميائية بطبيعتها، يمكن أن يؤدي استخدامها غير السليم، وغير الآمن، إلى آثار سامة في بعض الأشخاص قد تكون خطيرة مثل الفيروس نفسه.

وأشارت المنظمة، إلى أن التحليل الأولي لحالات التسمم، التي يسببها الاستهلاك غير المقصود والمقصود للمطهرات والمنتجات الأخرى ذات الصلة، والسلوك والإجراءات غير الآمنة، التي تعتبر وقائية زائفة، تؤدى إلى الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للتدابير الاحترازية، لضمان استخدامها الآمن، تتطلب الآثار البيئية لزيادة استخدام المطهرات والمنتجات الكيميائية الأخرى لفيروس كورونا COVID-19 اهتمامًا خاصًا من منظور طويل المدى.

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ستكون هذه المواضيع في صميم ندوة عبر الإنترنت ينظمها المركز الأوروبي للبيئة والصحة، التابع لمنظمة الصحة العالمية (ECEH) ، بالتعاون مع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، 7 يوليو 2020 ، سيشارك المتحدثون المدعوون في التحليل الأولي، من حيث التأثير الكيميائي، وفيروس كورونا COVID-19مع وضع التوصيات، حول كيفية ضمان سلامة المنتجات الكيميائية المطبقة لوقف انتشار الفيروس.