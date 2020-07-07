شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون"توقع صفقة مع شركة "امريجنيت" لإنتاج لقاح فيروس كورونا لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة إميرجينت" Emergent "، اليوم الاثنين، إنها وقعت عقدًا مدته 5 سنوات لإنتاج مادة الدواء المستخدمة في مرشح لقاح شركة "جونسون آند جونسون"، لفيروس كورونا ،COVID-19 "، ليضاف إلى سلسلة من الصفقات المحتملة، لوضعه في قلب إنتاج اللقاحات العالمي في المستقبل، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



صفقة لانتاج لقاح كورونا

وأضافت، وكالة "رويترز"، إنه بموجب الاتفاق، ستبدأ شركة إميرجينت "Emergent "، بداية العام المقبل خدمات التصنيع على نطاق واسع لإنتاج مادة الدواء على مدى 5 سنوات، مع أول عامين بقيمة حوالي 480 مليون دولار.

تأتي الأخبار بعد صفقة بقيمة 135 مليون دولار أبرمتها الشركتان في أبريل، لاستخدام مرافق التصنيع التابعة لشركة إميرجينت Emergent لتسريع تطوير وإنتاج مرشح اللقاح.

وقالت وكالة رويترز، دخلت شركة "جونسون اند جونسون"، في شراكة مع حكومة الولايات المتحدة بشأن استثمار بقيمة مليار دولار، لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحها، والذي من المقرر أن يدخل في اختبارات بشرية في النصف الثاني من هذا الشهر.

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وقالت الشركة، إن أنشطة التصنيع ستتم في منشأة مصنع "إميرجنيت"، موضحة أنه سيتم إنشاء المرفق من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) ، لتطوير واتخاذ الإجراءات المضادة الطبية، مثل اللقاحات، والعلاجات المستخدمة لمكافحة الطوارئ الصحية.

وقال إميرجينت إن المنشأة، التي أنشأتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، كمركز للابتكار في التطوير والتصنيع المتقدم، لديها القدرة على إنتاج عشرات الملايين من جرعات اللقاح سنويًا.

وقعت شركة إميرجينت "Emergent "، أيضًا صفقات مماثلة لتوسيع القدرة التصنيعية للقاحات فيروس كورونا COVID-19 ، قيد التطوير من استرازينيكا"AstraZeneca "ونوفافاكس و" Novavax "وفاكسارت" Vaxart ".

واضافت الوكالة، تلقت الشركة أيضًا 628 مليون دولار، من حكومة الولايات المتحدة، والتي تتطلع إلى ضمان القدرة التصنيعية للقاح المحتمل لفيروس كورونا COVID-19 في إطار برنامج عملية التسجيل السريع.