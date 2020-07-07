شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعراض الاصابه بوباء الطاعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطاعون ليس وباء جديدا ولكنه مرض عرفه العالم بالقرون الوسطى وحصد أرواح الآلاف فهو هو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة الفئران والبراغيث، يقضي هذا المرض على ثلثي المصابين في حالة عدم خضوعهم للعلاج اللازم وفقا لما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

تعتمد أعراض الطاعون على كيفية تعرض المريض لبكتيريا الطاعون، يمكن أن يتخذ الطاعون أشكالًا سريرية مختلفة ، ولكن الأكثر شيوعًا هي الدبلي والرئوي والتسمم الدموي.

ثلاث صور تظهر أشكال مختلفة من الطاعون أول واحد يظهر شخصًا مع جَرْدٌ دَمَوِيّ يُظهر تورمًا كبيرًا في الفخذ ، والثاني هو طاعون إنتاني ، يُظهر قدم شخص منتفخة وكدمات ، والصورة الثالثة هي الطاعون الرئوي الذي يُظهر أشعة سابقة شخص الرئتين.

اعراض الطاعون

الطاعون الدبلي: يصاب المرضى بظهور مفاجئ للحمى والصداع والقشعريرة والضعف وتضخم أو أكثر في العقد الليمفاوية المنتفخة والمؤلمة. عادة ما ينتج هذا الشكل عن لدغة برغوث مصاب. تتكاثر البكتيريا في العقدة الليمفاوية الأقرب إلى حيث تدخل البكتيريا إلى جسم الإنسان، إذا لم يتم علاج المريض بالمضادات الحيوية المناسبة ، يمكن أن تنتشر البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجسم.

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الطاعون الإنتاني: يصاب المرضى بالحمى والقشعريرة والضعف الشديد وآلام البطن والصدمة وربما النزيف في الجلد والأعضاء الأخرى. قد يتحول الجلد والأنسجة الأخرى إلى اللون الأسود ويموت ، خاصة على الأصابع وأصابع القدم والأنف. يمكن أن يحدث الطاعون الإنتاني كأعراض أولية للطاعون ، أو قد يتطور من الطاعون الدبلي غير المعالج ينتج هذا الشكل من لدغات البراغيث المصابة أو من التعامل مع حيوان مصاب.

الطاعون الرئوي: يصاب المرضى بالحمى والصداع والضعف والالتهاب الرئوي سريع النمو مع ضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال وأحيانًا مخاطي دموي أو مائي. قد يتطور الطاعون الرئوي من استنشاق قطرات معدية أو قد يتطور من الطاعون الدبلي أو التسممي غير المعالج بعد انتشار البكتيريا إلى الرئتين، قد يسبب الالتهاب الرئوي فشلًا وصدمة في الجهاز التنفسي. يعد الطاعون الرئوي أخطر أشكال المرض وهو الشكل الوحيد للطاعون الذي يمكن أن ينتقل من شخص لآخر بواسطة قطرات معدية.