شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون من سريلانكا: فيروس كورونا قد يسبب تلفًا فى نظام الغدد الصماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكل فيروس COVID-19 ، الذي يقف وراء الوباء العالمي الحالي ، خطرا بشكل خاص على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة، إلى جانب التأثير على الأشخاص المعرضين للإصابة، مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ، فقد يؤدي أيضًا إلى حالات مزمنة أخرى.

ويقول الباحثون وفقا لتقرير موقع " Thehealthsite"، أن هذا النوع الجديد من الفيروس التاجي قد يتسبب في تلف دائم في الرئة والدماغ ويسبب فشل الأعضاء، ويمكن أن يؤثر على الكلى والجهاز الهضمي أيضًا.

الآن يؤكد باحثون من سريلانكا، أن هذا المرض قد يضر أيضًا بنظام الغدد الصماء في جسمك، وهذا هو نظام أساسي لجسم الإنسان يتكون من الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الدرقية والغدد الكظرية والبنكرياس والمبيض والخصيتين.

والغدة الدرقية ، هي مجموعة من الغدد التي تنتج الهرمونات التي تنظم التمثيل الغذائي ، ووظيفة الأنسجة ، والتكاثر ، والنمو والتطور والنوم والمزاج، ومرض السكري واضطرابات الغدة الدرقية هي أكثر المشاكل شيوعًا التي تحدث نتيجة خلل في نظام الغدد الصماء.



يدخل الفيروس خلايا الغدد الصماء ويحفز الأمراض يدخل الفيروس خلايا الغدد الصماء ويحفز الأمراض كشف باحثون من المستشفى الوطني في سريلانكا، أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدد الصماء قد يرون حالتهم تزداد سوءًا نتيجة لـ COVID-19. Advertisements ويرتبط الفيروس الذي يسبب COVID -19 بمستقبل ACE2 ، وهو بروتين يتم التعبير عنه في العديد من الأنسجة، وهذا يسمح للفيروس بدخول خلايا الغدد الصماء ويسبب الفوضى المرتبطة بالمرض.

ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة جمعية الغدد الصماء ، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا - CoV-2 في فقدان الرائحة والدخول إلى الدماغ.



الفيروسات التاجية قد تسبب قصور الغدة الكظريةفي عدوى فيروسات التاجية السابقة مثل وباء سارس في عام 2003 ، أصيب العديد من المرضى بمتلازمة ما بعد الفيروس مع التعب، ويمكن أن يكون السبب في ذلك جزئيًا هو قصور الغدة الكظرية ، وهي حالة لا تنتج فيها الغدد الكظرية ما يكفي من الكورتيزول ، نتيجة لتلف الجهاز النخامي. خلال وباء السارس ، عادة ما يتعافى المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية في غضون عام واحد. الفيروسات التاجية قد تسبب قصور الغدة الكظريةفي عدوى فيروسات التاجية السابقة مثل وباء سارس في عام 2003 ، أصيب العديد من المرضى بمتلازمة ما بعد الفيروس مع التعب، ويمكن أن يكون السبب في ذلك جزئيًا هو قصور الغدة الكظرية ، وهي حالة لا تنتج فيها الغدد الكظرية ما يكفي من الكورتيزول ، نتيجة لتلف الجهاز النخامي. خلال وباء السارس ، عادة ما يتعافى المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية في غضون عام واحد.



قد يسبب مرض السكريوفقا للباحثين ، يمكن أن يؤدي Covid-19 أيضًا إلى حالات جديدة من مرض السكري وتفاقم مرض السكري الحالي. قد يسبب مرض السكريوفقا للباحثين ، يمكن أن يؤدي Covid-19 أيضًا إلى حالات جديدة من مرض السكري وتفاقم مرض السكري الحالي.

ويرتبط فيروس كورونا - CoV - 2 بـ ACE2 ، نقطة الدخول الرئيسية إلى خلايا فيروس التاجي ، ويعطل إنتاج الأنسولين ، مما يتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم لدى بعض المرضى.





قد يسبب اضطرابات الغدة الدرقيةيقول باحثو مستشفى جامعة بيزا أن COVID-19 قد يسبب أمراض الغدة الدرقية في المرضى.

ونشرت مجلة أكسفورد لأمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي هذه الدراسة، ويقول الباحثون إن هذا الفيروس قد يسبب التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد ، وهي حالة تسبب التهاب الغدة الدرقية، وعلى الرغم من أن هذا اضطراب مؤقت ناتج عن الفيروس ، يمكن أن يؤدي التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد إلى مضاعفات دائمة إذا تركت دون علاج.

قد يساعد علاج الستيرويدقد يصبح اختبار نقص الكورتيزول وعلاج المرضى الذين يعانون من المنشطات استراتيجية علاجية حيوية، وقد أظهرت الدراسات الحديثة انخفاض معدل الوفيات لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19 المعالجين بالديكساميثازون الستيرويد.

ويوكد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي ويمكن أن تحسن المكملات من النتائج، ومع ذلك ، فإنهم يعترفون بأن الأدلة حول هذا الموضوع مختلطة.