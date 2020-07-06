شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يرغب بعض الأشخاص في إجراء اختبار COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أهمية اختبار الكشف عن فيروس كورونا، إلا أن عدد من التقارير رصدت، رفض الكثير من الأشخاص المشتبه بإصابتهم، إجراء اختبارات COVID-19 .

تعطي نتيجة الاختبار الإيجابية ، جنبًا إلى جنب مع تتبع الاتصال ، سلطات الصحة العامة، معلومات مهمة حول انتشار فيروس كورونا- CoV-2 ، الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 ، في المجتمع.

فلماذا قد يكون الأشخاص الأكثر عرضة لخطر إيجابي نتيجة اختبار مترددة؟ وماذا يمكننا أن نفعل لتحسين معدلات الاختبار؟



أسباب عدم قيام البعض باختبار كورونا

يمكن أن يكون عدم رغبة بعض الأشخاص إجراء اختبار فيروس كروونا لعدة أسباب وفقا لتقرير موقع "theconversation" :

قد يرفض الأشخاص إجراء الفحوصات الطبية (إذا ظهرت عليهم أعراض) أو الفحص (من دون أعراض) من أي نوع لأنهم يريدون تجنب عواقب الحصول على نتيجة إيجابية.

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الخوف من فقدان العمل : إذا لم يتمكن الأشخاص من حضور العمل ، سواء في انتظار نتائج الاختبار في المنزل أو التعافي من المرض ، فقد يفقدون وظائفهم تمامًا.

في حالة الحجر الصحي في الفندق ، فإن النتيجة الإيجابية في اليوم العاشر تعني إقامة أطول في عزلة، لا يعتبر الحجر الصحي في الفندق تجربة سهلة للكثيرين ، خاصة إذا كان الحجر الصحي وحده.

قد تكون الأسباب شخصية: وتشمل الخوف من إجراء الاختبار نفسه (أو الخوف من أن يؤذي أطفالهم) ، وعدم الثقة في أنظمة الصحة العامة أو الحكومية ، والقلق بشأن مدى التدقيق الذي تجريه إدارة الصحة العامة نتيجة إيجابية.

يمكن أن يؤدي COVID-19 أيضًا إلى وصمة اجتماعية ، بما في ذلك اللوم والنبذ ​​، حتى بعد التعافي.