شكرا لقرائتكم خبر عن عينات من كورونا بمياه الصرف بالبرازيل قبل 91 يومًا من اكتشاف الحالة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون برازيليون إنهم وجدوا أدلة على العامل الممرض لفيروس كورونا، في مياه الصرف الصحي في نوفمبر ، أي قبل 91 يومًا من اكتشاف الحالة الأولى في البلاد، وبحسب الدراسة ، كان وجود الفيروس "خاملا" حتى بلغ ذروته في مارس .

ويأتي هذا الاستنتاج بعد أيام من اكتشاف العلماء في إسبانيا للفيروس في عينات مياه الصرف الصحي التي تم جمعها في مارس 2019 ، ويضيف إلى الاقتراحات بأن الفيروس انتشر بهدوء قبل أن يُثار الإنذار لأول مرة في الصين في أواخر ديسمبر.

قال جيسلين فونجارو ، من جامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية ، في اجتماع وفقا لتقرير الجريدة الصينية "scmp" : "تم تسريب [الفيروس] داخل المجتمع لعدة أشهر قبل أن يتم الإبلاغ عن الحالات الأولى من قبل السلطات الإقليمية أو الوطنية أو الدول الأمريكية".



عينات الفيروس التاجى فى الصؤف الصحى بالبرازيل

استندت دراسة فونجارو إلى عينات تم جمعها من شبكة مياه الصرف الصحي في فلوريانوبوليس ، وهي بلدة شاطئية في جنوب البرازيل.

أشارت دراسات سابقة إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن يرتبط بالخلايا في الأمعاء ، ويعتقد الباحثون أن مياه الصرف الصحي يمكن أن تكون أداة مفيدة لرصد ارتفاع وسقوط الوباء في المدينة ، مع ما يصل إلى 100 مليون نسخة من الفيروس لكل جرام من البراز.

أجرى فونجارو وزملاؤه اختبارات لـ Sars-CoV-2 ، الاسم الرسمي للفيروس التاجي ، على عينات تعود من أكتوبر من العام الماضي إلى أبريل من هذا العام، حيث استهدفت الاختبارات 3 أجزاء مختلفة من الجينوم الفيروسي لتقليل خطر الإصابة بإيجابية كاذبة ، وتم إجراؤها على عينات تم تخزينها عند درجة حرارة سالب 80 درجة مئوية (سالب 112 درجة فهرنهايت).

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ظهر الفيروس لأول مرة في عينتين في 27 نوفمبر، ولكنه ظل مستقرًا في الأشهر التالية حتى ذروة مفاجئة في أوائل مارس ، وفقًا لفونغارو.

وأضافت أن جميع الاختبارات أجريت "في تجربتين مستقلتين" وتم تأكيد العينات الإيجابية كذلك في مختبر منفصل، وتوصلت دراسة المجاري إلى أن الفيروس التاجي كان في إيطاليا في ديسمبر.

لاحظ الأطباء في مدينة ووهان بوسط الصين بعض حالات الالتهاب الرئوي غير النمطي في أواخر ديسمبر، وأفادت السلطات الصحية أن المرض سببه سلالة مجهولة من فيروسات التاجية في 31 ديسمبر 2019.



عينات الصرف الصحى

عزل العلماء الصينيون سلالة حية من الفيروس بعد بضعة أيام وأطلقوا تسلسل الجينوم الكامل في 11 يناير، وتم الإبلاغ عن أول حالة تم تشخيصها لـ Covid-19 في الأمريكتين في الولايات المتحدة في 21 يناير.

و كان الفيروس الذي وجد طريقه إلى نظام الصرف في فلوريانوبوليس "66 يومًا قبل أول حالة مؤكدة لـ Covid-19 في الأمريكتين وقال الباحثون البرازيليون ، قبل 91 يومًا من أول حالة في البرازيل ، و 97 يومًا قبل أول حالة مؤكدة في منطقة سانتا كاتالينا.

وفي برشلونة ، وجد العلماء الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي التي يعود تاريخها إلى 12 مارس 2019، وقال البروفيسور ألبرت بوش ، رئيس الجمعية الإسبانية لعلم الفيروسات والعالم الرئيسي للدراسة ، إن السلطات الصحية المحلية ربما خلطت بين Covid-19 والأنفلونزا.